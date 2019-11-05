Девчушка попала в лапы насильника-рецидивиста. Хорошо, что жива осталась!

18-летнюю девушку изнасиловали в Сланцах в Ленинградской области. Преступника поймали, им оказался 30-летний житель города Волхова, который ранее был неоднократно судим, в том числе за изнасилование. (Совершенно чудовищная история, и радует в ней только то, что девчушка жива осталась... прим. МГ.)

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По словам потерпевшей, малознакомый по имени Денис изнасиловал ее и удерживал в съемной квартире всю ночь до 11 утра. Она обратилась в полицию. Преступника задержали. Выяснилось, что первый свой срок он получил за угон машины, также он был осужден за изнасилование и разбой, а также за причинение тяжкого вреда здоровью

Возбуждено уголовное дело.

Тема насилия в современном мире постоянно находятся на поверхности. СМИ постоянно сообщают о все новых случаях, когда жертвами становятся дети, внуки, пенсионеры... И ведь самое главное, что все они получают тяжелейшую моральную травму, с которой потом сложно жить. Плюс ко всему доверять людям становится сложнее. Как сделать так, чтобы таких случаев становилось меньше? Как всегда - начинать с себя. Рассказывать внукам о том, почему нельзя быть жестоким, приводить примеры, внимательно следить за ними, провожать в школу и со школы. А самим надо стараться не возвращаться домой затемно, не оставаться одному в малолюдных местах, в общем соблюдать элементарные меры безопасности.



На сайте «Мои года» тоже есть немало публикаций о насилии. Такое надо знать, об этом стоит думать, это нужно искоренять...

По инф. rosbalt.ru

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