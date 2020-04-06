Парк около снесеннного СКК в Петербурге еще можно спасти?

СКК «Петербургский» неслучайно снесли в спешке, но активисты могут еще побороться за парк вокруг стадиона. Об этом заявил в разговоре с авторами YouTube-канала «Капибары» член НК ИКОМОС, член президиума СПбГО ВООПИиК Александр Кречмер. По его словам, необходимо спасти Московский парк победы, на территории которого находился СКК.

«Территория, которая была еще в 1946 году включена в проект, сегодня должна стать объектом культурного наследия. Да, стадион снесли, но парк существует. И его, мы знаем, хотят застроить», — напомнил архитектор.

Он отметил, что для этого необходимо включение территории в список ЗНОП — зеленых насаждений общего пользования. Это увеличит гарантии от недобросовестных строителей, добавил Кречмер. Архитектор напомнил, что СКК относился к достижениям советской техники, всемирно признанным памятникам.

«Оказывается, что вот эти уникальнейшие объекты нашего города, достопримечательности Ленинграда сегодня становятся беззащитными», — поделился мнением архитектор.

Он добавил, что стадион снесли 31 января 2020 года, а именно в этот день зданию исполнилось бы сорок лет. Такой срок необходим, чтобы возникли формальные основания присвоить статус памятника культурного наследия, что повышает гарантии его защиты, отметил Кречмер.

По его мнению, демонтаж проходил незаконно, а на жалобы активистов и депутатов власти не реагировали. Не повлияла на ситуацию и гибель рабочего, считает архитектор.

«Даже после подключения Следственного комитета снос здания должны были остановить, но нет. Уходят объекты позднесоветской архитектуры, — отметил Кречмер. — Если мы не будем сохранять наши объекты культурного наследия, это показатель того, что описывается замечательной фразой „Иван, не помнящий родства“».

Реконструкцию СКК анонсировали в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею 2023 года в Петербурге. Против строительных работ выступали градозащитники и активисты. Они заявляли, что можно обойтись без сноса здания.

За демонтаж кровли стадиона взялись 31 января. В тот же день обрушился почти весь СКК. В результате погиб рабочий, а следственный комитет возбудил уголовное дело.

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По инф. rosbalt.ru

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