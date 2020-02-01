Обрушение кровли СКК в Петербурге: «все шло по плану»... но человек погиб!

Следственный комитет начал доследственную поверку по факту обрушения крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

Ранее в СМИ появились пугающие кадры обрушения кровли СКК во время демонтажа: на них, в частности, присутствуют двое рабочих, один из которых, вероятно, мог пострадать.

Как передает «Интерфакс», разбиравшие завалы сотрудники МЧС сообщили об обнаружении тела погибшего члена бригады.

При этом инвесторы строительства нового стадиона на месте разрушенного здания заявили, что его обрушение было запланированным. «На объекте при демонтаже произошло обрушение части несущих конструкций зданий. Демонтажные работы подразумевают обрушение несущих конструкций», — комментирует произошедшее генеральный директор ООО «СКА-Арена» Игорь Забиран.

Следственный комитет, в свою очередь, объявил о начале доследственной проверки по факту обрушения. «На место выехали наши представители, пока завалы не разобраны, рано говорить о выводах», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи занимаются опросом очевидцев и изъятием необходимых документов.

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По инф. sobesednik.ru

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