Оценка: уровень безработицы среди предпенсионеров экстремально высок!

В России на 1 января 2019 года были официально трудоустроены лишь 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста (50-55 лет в этом году), при этом среди женщин-предпенсионеров эта доля была несколько ниже (38%), среди мужчин — выше (43%).

Более того, из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности, сообщает газета «Известия».

Эксперты, опрошенные изданием, оценивают уровень безработицы среди предпенсионеров как экстремально высокий и связывают его с нежеланием бизнесменов принимать пожилых и оформлять сотрудников «по белому».

Понятие "предпенсионеры" официально появилось в России в прошлом году, в связи со скандальным повышением пенсионного позраста. Чтобы успокоить народ, власти формально ввели нормы, призванные защитить пожилых работников от увольнений - но, как и предсказывали здравомыслящие эксперты, эти меры действуют лишь на бумаге. Кроме того, были "запущены" программы обучения пожилых, призванные дать им современные знания и сохранить привлекательность для работодателей. Эти меры также не работают.

Напомним также, что, по оценкам Росстата, общий уровень безработицы в России повысился в июле 2019 года до 4,5% после 4,4% в июне (от экономически активного населения страны). Общая численность безработных в России составила на конец июля 3,364 млн человек, — показатель вырос на 30 тыс. человек с данных на конец июня.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Ранее Счетная палата РФ провела оперативный анализ исполнения федерального бюджета за январь—июнь 2019 года и предупредила о факторе, который может затормозить экономический рост в стране.

В ведомстве констатировали, что в первые 6 месяцев текущего года «продолжилась тенденция к снижению как численности безработных, так и численности занятых». «Снижение численности рабочей силы может стать фактором, ограничивающим экономический рост», — указывалось в приложении к аналитической записке Счетной палаты.

Ранее в августе экономисты Центробанка РФ констатировали, что уровень безработицы в России продолжает обновлять исторические минимумы, однако демографические изменения и в целом ситуация на рынке труда привели к ощутимому снижению занятого населения. Так, в январе—марте нынешнего года этот показатель уменьшился к предыдущему кварталу до 71,3 млн человек с почти 72,5 млн человек. Снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров и людей «младшего» пенсионного возраста. По оценкам Росстата, в первом случае рынок труда недосчитался почти 500 тыс. человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс.

Эксперты ЦБ объясняют этот факт демографическими причинами, а также экономической ситуацией, повлекшей уменьшение спроса на рабочую силу. Портал для пожилых "Мои года" постоянно следит за этой темой, публикуя тревожные (других, увы, нет) новости:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ