Океанский лайнер стал местом изоляции для двух тысяч человек

Капитан круизного лайнера Magnifica принял решение не высаживать пассажиров в портах следования. Судно в море уже месяц и на борту не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

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Круиз начался 5 января еще до вспышки COVID-19 и с тех пор судно ни разу не заходило в порты, где были бы случаи заражения вирусом.

С начала путешествия Magnifica швартовался на островах Кука, острове Пасхи, Таити и в Новой Зеландии — нигде на тот момент не было зараженных. Лайнер заходил в Южную Америку тоже до того, как там зарегистрировали первый случай коронавируса.

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В Австралии судно зашло в порт Сиднея и разрешило сойти на берег всем желающим при условии, что они не вернутся на борт — в противном случае другие порты больше не примут Magnific, так как в городе есть коронавирус. По информации Baza, желающих сойти в Сиднее оказалось всего 150 человек.

На корабле находятся 3 тыс. человек, среди них — десять россиян.

Официально круиз длится до 1 мая, до этого времени лайнер будет ходить по океану.

Сейчас Magnifica двигается к берегам Италии.

Polit.ru

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