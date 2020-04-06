Изолироваться на Байкале? Только позавидовать такому карантину можно

Иркутский фотограф Станислав Толстнев решил провести период самоизоляции на берегу озера Байкал в личном автомобиле. Для этого он оснастил машину самодельной солнечной станцией. Необычный опыт продолжается уже почти неделю. Об этом иркутянин написал на личной странице в Facebook.
«Мы с сыном решили провести карантин вот так. На Байкале. Вдали от цивилизации. Накупили продуктов на неделю. Взял с собой всю фото видеоаппаратуру, макбук. Буду снимать весну на Байкале, и работать на компьютере. Солнечная станция на 320 Вт, которую я собрал недавно, обеспечивает питанием все мое хозяйство. Машину я переделал в мини автодом, на два человек вполне комфортно. В салоне установил автономный отопитель, спим в тепле, укрывшись», — сообщил Толстнев.
Фотограф также сообщает, что сборка станции обошлась ему в 85 тысяч рублей. Стоимость могла быть значительно дешевле, но Толстнев решил сделать ее как можно более надежной.
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