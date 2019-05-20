Ограбление на почве игромании. Убита 82-летняя предподаватель вуза

В Кемерово женщина арестована по подозрению в убийстве преподавателя вуза. Она совершила жуткое убийство из-за денег. А деньги нужны были - чтобы проиграть их...

Как сообщили в СК РФ, 14 мая тело 82-летней преподавательницы нашли у нее в квартире коллеги. Из квартиры пропали ювелирные украшения, банковские карты и телефон потерпевшей. В течение нескольких часов подозреваемая была задержана. Ею оказалась ранее судимая 31-летняя женщина, проходившая у преподавательницы курсы подтверждения квалификации.

Женщина рассказала, что ранее украла у пенсионерки крупную сумму денег и пришла просить забрать заявление из полиции. Когда женщина отказалась, гостья решила убить преподавателя, чтобы похитить другие ценные вещи. Она несколько раз ударила пенсионерку металлической гантелей по голове. Затем убийца обокрала квартиру и скрылась.

По оперативной информации, задержанная имела зависимость от азартных игр. Она взята под стражу.

По инф. rosbalt.ru

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