Игра истоящает кошелек и нервы? Это болезнь. Она лечится!

"Азартные игры, как и наркотики, вносят изменения в систему вознаграждения в мозге. Ученые пытаются взять под контроль эту зависимость с помощью игрового подхода", - пишет журналистка LeFigaro Анна Прижан.

"История 62-летней парижанки Эвелин похожа на историю многих патологических игроков: раннее знакомство с азартными играми, удовольствие от игры, которое превращается в навязчивую потребность, несмотря на потери, с надеждой "отыграться", - говорится в статье. "Игромания на данный момент является единственной аддикцией без пристрастия к тому или иному веществу, которая вписана в номенклатуру психических расстройств DSM-5", - указывает Le Temps.

"Единственное отличие от аддикций с пристрастием к различным веществам заключается в отсутствии отравления. Когда человек играет, он находится в нормальном состоянии. Он не находится под влиянием какого-либо препарата, меняющего его поведение", - уточняет профессор Мари Граль-Броннек, психиатр и нарколог из университетской больницы Нанта.

"С другой стороны, на нейропсихологическом уровне процессы, происходящие при игромании, похожи на процессы при любой другой зависимости", - отмечает журналистка.

"На самом деле, патологическое влечение к азартным играм, подобно наркотикам, искажает системы вознаграждения, сопряженные с контролем", - поясняет Жослин Кабош, ведущий научный сотрудник Национального научно-исследовательский центра (CNRS), специалист по нейробиологии. А конкретнее, мишенью данного механизма является дофаминергическая система, при этом происходит усиление этой части мозга, отвечающей за удовольствие. Как объясняет Жослин Кабош: "Дофамин действует как реостат в системе вознаграждения мозга, изменяя реакцию на вознаграждение".

"В случае с патологическим влечением к азартным играм вознаграждением является ожидаемый выигрыш. "Но дофаминергические нейроны также чувствительны к другим атрибутам, связанным с этим вознаграждением, таким как неопределенность, риск или новизна", - подчеркивает Жослин Кабош.

"Сочетание риска и денег активирует дофаминергическую систему. Эта активация способна заметно исказить такую когнитивную функцию как торможение, то есть способность останавливать действие или мысль или воздерживаться от выполнения моторного действия, такого как движение, даже если оно уже началось", - пишет автор статьи.

"А значит, усиление этой функции должно помочь человеку лучше контролировать его проблему с азартными играми", - утверждает доктор Амандин Люкиенс, психиатр-нарколог в больнице Поль-Брусс в Вильжюифе.

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Для оценки эффективности такого подхода врач-нарколог организует клиническое исследование, в котором будут сравниваться две программы компьютеризированных тренировок на дому. Для участия в исследовании будет набрано 200 человек с проблемой игромании, сообщается в статье.

"Патологические игроки испытывают трудности с посещением центров аддиктологии. Вот почему мы разрабатываем такие вмешательства на расстоянии", - говорит психиатр. В данном случае речь идет об игровых упражнениях, похожих на классические аркадные игры, но целью которых является тренировка функции торможения. Упражнения дополняются регулярными телефонными интервью с нейропсихологом", - пишет Прижан.

"Эвелин, которая наблюдается в больнице Поль-Брусс, имеет доступ к этой программе: "Благодаря этим упражнениям мне удается сдерживать себя. Такие головоломки приносят мне много пользы", - утверждает она.

"Игроманы редко обращаются к системе здравоохранения. Им трудно признать свою зависимость", - говорится в публикации. "Чаще всего они приходят на консультации, когда их подталкивают близкие, которые обнаруживают масштаб долгов", - поясняет профессор Мари Грал-Броннек.

Перевод Inopressa.ru

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