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Один школьник ударил ножом другого на перемене. О, времена...
По инф. rosbalt.ru   
08 Марта 2020 г.
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В Алтайском крае семиклассник получил ножевое ранение в ходе драки со сверстником.

Один школьник ударил ножом другого на перемене. О, времена...

По данным республиканской прокуратуры, в селе Майма рядом со школой на перемене устроили стычку мальчики 13 и 14 лет. Один из них ударил другого ножом.

Пострадавшего госпитализировали. Полиция будет выяснять, как подростку удалось пронести нож в школу.

Почему дети решаются на подобное? Неужели они считают, что проще решить дело с оружием в руках, нежели чем разобраться в конфликте путем беседы со сверстником? Дело в том, что эти подростки, как правило, страдают от дефицита внимания, а решать проблемы они попросту не умеют. Родители, замученные решением житейских проблем, проходят мимо своих чад, а в итоге получают вот что.  Нет, не обязательно всякий раз вмешиваться – что-то ребенок должен учиться решать и сам. Но важно не прокараулить ту тему, к которой подрастающий человек не сможет сам подступиться и тем более разрешить должным образом.

По инф. rosbalt.ru

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