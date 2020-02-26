Детская жестокость с чего возникает? В дефиците внимания дело...

15-летний подросток из города Кандалакша Мурманской области, пытавшийся убить 11-летнего мальчика, явно страдал дефицитом внимания, который таким образом пытался восполнить. Такую точку зрения высказал когнитивно-поведенческий терапевт Иван Люшаков.

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«Для подросткового возраста характерна аутоагрессия, бунтарство, демонстративность и потребность во внимании. Безусловно, первое, на что нужно обращать внимание в подобных случаях — качество жизни, отношения со сверстниками, круг его интересов и взаимоотношения с родителями», — уверен психолог.

По его словам, для подросткового возраста характерно импульсивное поведение, что может выражаться в конфликтах с другими людьми, где подросток по каким-либо причинам не может или не знает, как себя контролировать.

«Жестокости подросток обычно учится в референтной группе (у значимых других) и, как ни странно, в семье. Жестокость в поведении также может быть вызвана психическими травмами или употреблением психоактивных веществ. Если подросток испытывает дефицит внимания — он будет его восполнять», — говорит Люшаков.

По мнению психолога, потребность восполнять дефицит внимания нужно сделать социально приемлемой: то есть поместить подростка в ту среду, где он сможет делать это, не нанося вред себе и окружающим.

Напомним, 15-летний школьник избил и пытался закопать в снег 11-летнего мальчика в Кандалакше. Его отправили под стражу на два месяца по уголовному делу о покушении на убийство малолетнего. Родственники и знакомые мальчика рассказали, что он и раньше нападал на других детей и всегда требовал к себе внимания. Ранее СМИ писали, что подросток до этого уже утопил ребенка, сбросив его с дамбы, однако мер к изоляции школьника принято не было.

По инф. rosbalt.ru

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