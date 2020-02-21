Новая челюсть из кости голени: тюменские хирурги провели сложнейшую операцию

Тюменские онкологи восстановили пациенту челюсть, использовав кость из его голени. В сложнейшей операции, которая длилась 14 часов, принимали участие пять хирургов.

У 58-летнего пациента была злокачественная опухоль в нижней челюсти. Она прорастала в окружающие ткани и разрушала кость: при таком диагнозе единственное лечение — удаление челюсти. Раньше, чтобы восстановить челюсть, на ее место ставили титановые пластины. Теперь можно использовать собственную кость пациента. Правда, такие операции пока что — большая редкость, выполняют их, как правило, московские онкологи. В Тюмени процедуру провели впервые.

«Для пересадки мы взяли 12-сантиметровый участок малоберцовой кости (кость голени) вместе с мышцами, кожей и сосудами. Поскольку кость прямая, а нам нужно было повторить контуры челюсти и смоделировать подбородок, мы сделали несколько небольших распилов, не повреждая при этом мышцы и кожу. Затем мы сшили сосуды пересаживаемого участка с сосудами шеи и запустили кровоток», — рассказала заведующая онкологическим отделением Юлия Шубина.

Почему именно эта кость? Она не слишком толстая и при этом не несет большой нагрузки. То есть пациент, у которого изъяли часть такой кости, в будущем не будет испытывать никаких проблем (разве что тяжелой атлетикой заниматься не сможет).

После операции у тюменца остался только шрам на подбородке. Он уже сам может передвигаться и принимать пищу. Потом он сможет поставить импланты вместо своих зубов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения области.

«Сейчас нашему пациенту предстоит пройти курс лучевой терапии. Металлическим конструкциям лучевая терапия может навредить, но благодаря тому, что для восстановления челюсти мы использовали собственную кость пациента, риск осложнений минимален», — пояснила доктор.

Медики тревожно констатируют: число россиян, у которых выявляют рак, продолжает расти. В год выявляется около 600 тысяч случаев... А то, что медики учатся делать такие сложные операции и возвращать человека к обычной жизни, во многом вселяет надежду.И потом, не стоит забывать, что многие люди действительно живут с не утешающим диагнозом долго и активно, на все 100%, а иногда болезнь может и отступить. Но все, что можно сделать для предотвращения онкологии у себя, обязательно применять.

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