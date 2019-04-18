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Онкология: страшный диагноз все чаще ставится в России...
По инф. rosbalt.ru   
18 Апреля 2019 г.
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Число россиян, у которых диагностируют рак, растет. Об этом, как сообщает РБК, заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Онкология: страшный диагноз все чаще ставится в России...

«У нас сейчас, согласно статистическим данным, выявляется порядка 600 тыс. случаев онкологии в год, эта цифра растет постоянно», — уточнил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сбои при выполнении мероприятий по борьбе с онкологией не допустимы.

«Насколько я вижу из представленных документов, на 2019—2021 годы на федеральный проект борьбы с онкологическими заболеваниями предусмотрено 470,6 миллиарда рублей. Это приличные ресурсы, нужно ими грамотно распорядиться», — заключил он.

По инф. rosbalt.ru

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