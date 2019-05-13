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Наталья Сенчукова помогает своим подписчикам бороться с онкологией
По инф. argumenti.ru   
13 Мая 2019 г.
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Когда семья Рыбиных рассказала на всю страну, что оба супруга больны раком, это стало настоящим шоком для их поклонников. Но сейчас паре удалось справиться с онкологическим заболеванием, и они даже снова вышли на сцену.

Наталья Сенчукова помогает своим подписчикам бороться с онкологией

Однако пережитые страх и боль заставили Наталью Сенчукову пересмотреть свое отношение и к врачам и тому, чем она может помочь людям, оказавшимся в подобной ситуации. В начале болезни они долго не могли понять, что с ними происходит, пока не сдали необходимые анализы. А когда услышали страшный диагноз – рак, решили не опускать руки и бороться до конца.

Теперь певица понимает, что рак кожи связан с возрастными изменениями и появлением новообразований, которые нужно обязательно показывать специалистам. По словам артистки, она сама виновата в том, что довела себя до такого состояния - ходила в солярий, загорала, когда нельзя этого делать, не пользовалась солнцезащитным кремом.

Теперь она периодически выступает в качестве консультанта для своих подписчиков. «Люди пишут в соцсетях и просят подсказать, в какую больницу, к какому врачу обратиться. Я веду с ними переписку, даю советы, основываясь на собственном опыте. Я на связи с онкологом, поэтому высылаю ему скрины текстов сообщений — он помогает и направляет людей», — цитирует Сенчукову один из популярных сайтов.

Певица призывает всех беречь себя и обязательно следить за своим здоровьем, а также вовремя обращаться к врачам, ведь это может спасти вашу жизнь.

По инф. argumenti.ru

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