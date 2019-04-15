Заметили эти симптомы? Стоит обратиться к врачу

"РГ" сообщает: медики описали 11 симптомов, которые могут свидетельствовать об онкозаболеваниях и которые лучше обсудить с врачом. ActiveFeel собрал информацию об этих тревожных признаках возможной болезни.

Отмечается, что раннее выявление онкологических заболеваний значительно повышает шансы на их успешное излечение.

В частности, рекомендуется обратить внимание на постоянное чувство усталости. В числе причин могут оказаться, например, рак толстой кишки или лейкемия. Онкозаболевания могут привести к резкой и необъяснимой потере веса. Должна настораживать и постоянная боль, которая не проходит, даже несмотря на лечение. Болевые ощущения могут указывать на опухоль головного мозга, прямой кишки, яичника или рака толстой кишки.

Обнаруженные на теле уплотнения - тоже тревожный симптом. Регулярная и беспричинная на первый взгляд высокая температура - еще один опасный признак, поскольку рак воздействует на иммунную систему. Такой симптом проявляется на поздних стадиях болезни, но может свидетельствовать и о ранней стадии рака крови.

На рак кожи могут указать любые необычные и новые веснушки, родинки или бородавки. Поводом для тревоги являются изменение их размера и цвета, а также покраснения и кровотечения на коже. Следует обратиться к врачу и при наличии постоянного кашля, особенно если он отдается болезненными ощущениями в груди, спине или в области плеч. Частые походы в туалет, диарея, запор, а также боль и кровь при мочеиспускании тоже могут быть признаками раковых заболеваний.

Необъяснимое кровотечения, например, кашель с кровью - еще один тревожный симптом. А трудности при приеме пищи могут свидетельствовать о раке желудка, пищевода или горла. Есть и другие признаки возможного онкологического заболевания. Например, опухшие ноги или общие изменения в самочувствии или в том, как выглядит тело. В любом случае специалисты рекомендуют людям в возрасте более 30-40 лет проходить онкоисследование раз в год или хотя бы в два года.

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