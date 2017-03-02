Чувствуете постоянную усталость? Проверьте здоровье

Стресс не болезнь. Но мы, привычно списывая на него усталость, раздражительность и дискомфорт, рискуем пропустить настоящие болезни, которые маскируются под симптомы стресса. На наличие каких заболеваний стоит провериться, если вы постоянно чувствуете себя сонным, уставшим и недовольным, рассказывает "МК-Латвия" .

Возможные причины постоянной сонливости, усталости и плохого настроения

Иногда за симптомами стресса скрываются вполне реальные болезни

Гипотиреоз

Гипотиреозом называют состояние, которое возникает из-за недостатка гормонов щитовидной железы. Случиться это может из-за самых разных причин – от врожденной патологии до аутоиммунного воспаления, когда сам организм вдруг начинает атаковать ткани щитовидки. Ярких проявлений гипотиреоза, по которым его можно было бы сразу опознать, нет. Он проявляется так, что заставляет думать в первую очередь о каких-то жизненных неурядицах и перегрузках: усталостью, сонливостью, проблемами с памятью, плохой работоспособностью. Конечно, первые мысли любого современного человека будут о том, что это все стресс.

Как проверить: при немотивированной усталости стоит посетить эндокринолога и сдать анализ крови на гормоны щитовидной железы (ТТГ и Т4).



Сахарный диабет

Наше настроение управляется гормонами, поэтому неудивительно, что практически все эндокринные болезни влияют на него. Например, кроме типичных сильной жажды и ночных походов в туалет, по которым нетрудно заподозрить сахарный диабет, эта болезнь проявляется еще и усталостью, раздражительностью и проблемами с памятью. Это характерно для диабета 2-го типа.

Как проверить: сдать кровь на сахар.



Анемия

Состояние, которое целиком можно описать как «упадок сил», типично для железодефицитной анемии. Тут целый набор симптомов, которые мы так легко списываем на счет хронического стресса: вялость, сонливость, немотивированная усталость, плохой сон, частые ОРЗ, боли тут и там, общий дискомфорт и пр. Причем все это может проявляться даже на фоне гемоглобина, вполне вписывающегося в лабораторную норму. Современные врачи считают, что, если гемоглобин у человека на нижней границе нормы, это уже говорит о дефиците железа, хотя формально все в порядке. Ниже – уже анемия. Улучшение состояния он начнет отмечать только после 3–4 месяцев постоянного приема препаратов железа.

Как проверить: сделать анализ крови на гемоглобин.



Болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера развивается медленно, и провалы в памяти далеко не первый ее симптом. Первые же часто принимают за последствия перегрузок: человек чувствует апатию, забывает отдельные слова, запоминает новое хуже, чем раньше. Что обычно говорят в таких случаях? «Ну что поделать? Возраст!» или «С этой безумной жизнью себя забудешь!» Возможно, это действительно последствия стресса, однако именно так проявляется предеменция – состояние, которое предшествует развитию болезни Альцгеймера. Между нею и постановкой диагноза проходят годы, так что почти никогда родственники больного Альцгеймером не связывают это с периодом, когда у него «что-то с памятью стало».

Как проверить: обратиться к неврологу, который распишет план обследования.



Эректильная дисфункция

Повышенная тревожность, депрессия могут быть как симптомом этого состояния, так и причиной. В народе его знают как импотенцию, но врачи настаивают: это именно эректильная дисфункция – состояние, которое можно преодолеть. В 10–30 процентах случаев оно имеет психологические причины, но намного чаще импотенция – органическая, следствие других болезней, в первую очередь сосудистых, а кроме того, диабета, неврологических нарушений, травм.

Как проверить: обследование начинается обычно со сдачи анализов мочи и крови, а также с УЗИ органов малого таза.



Онкология

К сожалению, самая пугающая болезнь в XXI веке – рак – относится к так называемым тихим. На ранних стадиях онкологические болезни никак не проявляются, но один из первых симптомов – немотивированная усталость. На которую, увы, мало кто обращает внимание. Люди могут замечать, что быстро утомляются, испытывают дискомфорт, списывают это на сезон, работу, неурядицы, магнитные бури и неудачный период – и не знают, что больны раком. Но врачи бесконечно повторяют: если чувствуете себя плохо, но не понимаете почему – нужно искать причину.

Как проверить: диагностика начинается со сдачи основных анализов и УЗИ.



Атеросклероз

Можно страдать от усталости годами, списывая это на переработки и стрессы, и не подозревать, что в реальности в организме развивается одна из самых опасных болезней – атеросклероз. Его не зря называют тихим убийцей: атеросклероз «не болит», а с плохой работоспособностью люди традиционно ходят в отпуск, а не к врачам. В итоге первым же явным проявлением атеросклероза часто становится инсульт.

Как проверить: диагностика атеросклероза – дело небыстрое. Как минимум надо уточнить показатели холестерина в крови. Проводятся рентгеновское обследование и УЗИ сосудов.



Кстати

Эту аббревиатуру знает каждая женщина: ПМС. Не болезнь, но жить от этого не легче: предменструальный синдром ежемесячно отравляет жизнь миллионам вполне здоровых женщин, которые в это время чувствуют себя совершенно больными. Причем в период ПМС они как сами страдают от стресса, так и становятся его источником для других.

Этот синдром, кроме вполне физиологичных вещей типа набора веса и боли в груди, проявляется также крайней раздражительностью, плаксивостью, конфликтностью – по наблюдениям европейских ученых, во время ПМС женщины чаще попадают в ДТП, разводятся и совершают преступления.

Есть особо тяжелая форма этого синдрома, которая называется дисфорическим расстройством – в таком случае женщине нужна помощь психиатра.