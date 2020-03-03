На рейсе «Аэрофлота» погибли два дорогих кота

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Москвич Максим Чумаченко попросил полицию разобраться в причине смерти его двух котов во время перелета из Нью-Йорка в Москву. Дело в том, что животные погибли якобы из-за того, что переноски с ними швыряли грузчики. Но полиция заявила, что виноват ветер и переноски просто «сдуло» с багажной ленты. Таким образом, мужчине отказали в возбуждении дела по статье «жестокое обращение с животными».
Коты породы колор-пойнт стоят немалых денег
Пассажир «Аэрофлота» Максим Чумаченко 22 января летел рейсом из Нью-Йорка в Москву и далее в болгарскую Софию. Мужчина вез с собой трех кошек породы американский колор-пойнт. Во время поездки две из них получили травмы и умерли, а у третьей ветеринар диагностировал обморожение.
Во время пересадки в Шереметьево один из пассажиров сказал Максиму, что грузчики «швыряют» его кошек при разгрузке первого самолета. Чумаченко, который оплатил приорити-билет, обратился к стойке регистрации, где спросил у сотрудников «Аэрофлота», что с его животными и почему их не выгружали в первую очередь, как положено по классу билета.
В результате сотрудники склада выдали Максиму две сломанные переноски с котами, одна из которых была разломана так, что сверху ее перевязали веревкой. Третью кошку Максим не смог получить в Москве, так как она летела трансфером до Софии.
Двух полученных кошек пассажир взял в салон самолета. Одна из них погибла во время перелета, а вторая — по прибытию в Софию. Ветеринар сообщил Максиму, что обе кошки погибли от внутреннего кровотечения, которое началось после разгрузки в Шереметьево. Третья кошка получила обморожение.
С Максимом связались представители «Аэрофлота». Он потребовал, чтобы компания инициировала уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (статья 345 УК РФ) в отношении грузчиков, ответственных за гибель его питомцев. Но компания этого не сделала и он сам обратился в полицию. Следователи также ответили, что не нашли состава преступления. По их версии, переноски с котами свалились с багажной ленты из-за ветра, животные получили травмы и погибли.
Чумаченко также обратился в «Аэрофлот» с требованием возместить ему стоимость животных. Его перенаправили в «Шереметьево хэндлинг» — компанию, которая занимается багажом, — и закрыли его жалобу. Компенсацию Максиму пока не выплатили. По его словам, в США кошки такой породы стоят от $2 тыс.
Героя этой истории можно понять. Хозяин котов сделал все возможное для того, чтобы его питомцы успешно перенесли полет, но на выходе все оказалось совсем по-другому. И винить во всем ветер - это, честно говоря, смешно, ведь очень вероятно, что дело совсем не в нем. Но как доказать это? Мы, в свою очередь, можем сказать, что это далеко не первый инцидент с животными, которые летают рейсами "Аэрофлота".
Минувшим летом, например, кошка пропала на авиарейсе Хабаровск — Москва дочерней компании «Аэрофлота». В аэропорту «Шереметьево» на выдаче багажа хозяин получил пустую переноску. В ответ на обращения в авиакомпанию там лишь посоветовали искать животное через службу розыска багажа. А в конце года авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности жителя Владивостока Михаила Галина, который провез своего 10-килограммового кота в салоне самолета, несмотря на превышение веса. Михаила также лишили всех накопленных миль.Но тут хотя бы с животным не случилось ничего.
Москвич Максим Чумаченко попросил полицию разобраться в причине смерти его двух котов во время перелета из Нью-Йорка в Москву. Дело в том, что животные погибли якобы из-за того, что переноски с ними швыряли грузчики. Но полиция заявила, что виноват ветер и переноски просто «сдуло» с багажной ленты. Таким образом, мужчине отказали в возбуждении дела по статье «жестокое обращение с животными».
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