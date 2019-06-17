Крупная авиакомпания проверит рейсы после пропажи котика. История с ним шуму наделала!

Авиакомпания «Россия» анонсировала проверку процедур обслуживания рейсов из Хабаровска в связи с ажиотажем, возникшим в соцсетях из-за новости о пропавшем после перевозки коте одной из пассажирок.

«На основании сообщений в социальных сетях и публикаций в ряде СМИ авиакомпания «Россия» по собственной инициативе проведет дополнительную проверку всех процедур обслуживания рейсов, прибывающих из Хабаровска», — цитирует сообщение пресс-службы перевозчика РБК.

В авиакомпании уточнили, что лишившаяся кота пассажирка не сообщала о пропаже питомца. Кроме того, пресс-служба «России» напомнила, что обслуживанием рейсов и багажом занимаются аэропортовые службы.

Не так давно потерял кота и известный продюсер Бари Алибасов. Сфинкс по кличке Чуча испугался и убежал из дома 11 июня. За него было объявлено вознаграждение в размере 800 тысяч рублей. Через несколько дней животное нашлось целым и невредимым.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

О пропаже кота 29 мая на рейсе SU6298 Хабаровск — Москва (Шереметьево) писала хабаровская версия газеты «Аргументы и факты». В статье говорилось, что кот был сдан в багажное отделение в переноске, согласно правилам перевозки животных. Попутчица его хозяйки рассказала, что по прибытии переноску вернули пустой.

Кроме того, «АиФ — Хабаровск» утверждал, что в авиакомпании не отреагировали на обращения пассажирки по поводу пропажи животного. По данным интернет-портала Vostok.today, служба поддержки «России» порекомендовала владелице кота обратиться в отдел розыска пропавшего багажа.

По ссылке — ещё новости из мира животных.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ