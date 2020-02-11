На Камчатке ведущая новостей рассмеялась, рассказывая о размере льготных выплат

Ведущая новостей «Вести. Камчатский край» Александра Новикова не смогла сдержать смех во время записи сюжета о повышении доплат российским федеральным льготникам. (Девушка не сделала ничего дурного, просто показала неподдельную эмоцию, а она, как известно, самая правдивая. Что такое, в самом деле, индексация на три процента в сравнении с инфляцией? - прим. МГ.)



Александру насмешил размер после повышения тех самых ежемесячных выплат — 1,5 тысячи рублей.

«Почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся — на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно», — читала она сообщение в студии, после чего рассмеялась.

«Извините, я честно очень старалась не засмеяться на это. А остальные - на международный проезд, вы это читали? — спросила она у оператора и коллег в студии, — 137 рублей - это на путевку в санаторий, а оставшиеся - на международный проезд к месту отдыха и обратно. Понимаете, полторы тысячи, из них: 900 — на медикаменты, 137 — на санаторий, а оставшиеся деньги - на проезд».

По словам Александры Новиковой, сейчас на Камчатке проживает более 16 тысяч льготников.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготников с поправкой на инфляцию проиндексирована с 1 февраля. По закону входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг может предоставляться в натуральной или денежной форме. На 3 процента вырос денежный эквивалент социального набора. Федеральные льготы в России получает более 15 миллионов человек.

В рублях добавка, к примеру, ветеранам труда Магаданской области, составит 732 рубля 34 копейки (рост на 22 рубля). А для тружеников тыла выплаты поднимут на 25 рублей - до 845,83 рублей, сообщает «Весьма».

А вот еще некоторые цифры и факты, которые тоже, наверняка, вызвали бы у телеведущей порцию смеха:

С 1 января 2020 года МРОТ в России был повышен на 850 рублей и достиг 12 тыс. 130 рублей в месяц. Таким образом, он стал равен прожиточному минимуму за II квартал 2019 года.

Средний размер назначенных пенсий в России составил в октябре 2019 года 14 тыс. 205 рублей, показав рост на 6,1% в годовом сопоставлении и на 0,1% к предыдущему месяцу. В конце октября глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что в ближайшие 3 года пенсии в России вырастут на 18%, что предусмотрено в бюджете ПФР. В Кургане пенсионерке повысили пенсию на один рубль 10 копеек. Об этом стало известно в СМИ. В ответ в Курганском отделении пенсионного фонда пояснили, что пенсию женщины проиндексировали на 6,6%, но она достигла величины прожиточного минимума — 8750 рублей, и федеральная социальная доплата была сокращена.

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По инф. rosbalt.ru

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