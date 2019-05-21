Мурманск прощается с жертвами катастрофы SU1492

В столице Мурманской области началось прощание с погибшими в результате жесткого приземления в Москве самолета Sukhoi Superjet 100. На первую часть скорбной церемонии во дворце культуры и творчества им. Кирова допустили только семьи жертв.

Потом в здание разрешили пройти всем жалающим проститься с пассажирами рейса SU1492.

Сегодня также в двух городских храмах пройдет отпевание.

Трагедия в «Шереметьево» произошла 5 мая. Принадлежащий «Аэрофлоту» SSJ-100 через 28 минут после вылета в Мурманск решил вернуться в аэропорт. При посадке самолет несколько раз отскочил от полосы и загорелся. Из 78 человек на борту погиб 41.

По инф. rosbalt.ru

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