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Москвичей запугали угрозой торнадо и смерчей. Метеорологи успокаивают...
По инф. rosbalt.ru   
29 Мая 2019 г.
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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова опровергла прогноз о возможном грядущем смерче в столице.

Москвичей запугали угрозой торнадо и смерчей. Метеорологи успокаивают...

По словам Поздняковой, к концу недели произойдет смена климатического фона.

«Однако атмосферный фронт не настолько контрастный, чтобы вызвать такие явления, как смерч. Вот это все что я могу сказать на ближайший период смены погоды, что будет летом сказать сложно», — отметила она.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семенов заявил, что в столицу могут прийти торнадо и смерчи. Этот прогноз изрядно напугал жителей столицы и породил немало панических слухов.

Торнадо и смерчи: как это бывает

Торнадо вызвало разрушения на Среднем Западе США. В этот раз стихия бушевала в штате Огайо, вызвав повреждения зданий и электросетей.

По информации NBC News, отключения электроэнергии затронули 5 млн человек.  В округе Мерсер насчитывается семеро госпитализированных, но их состояние телеканал не уточняет.

Чрезвычайное положение не вводилось.

По инф. rosbalt.ru

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