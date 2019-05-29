Москвичей запугали угрозой торнадо и смерчей. Метеорологи успокаивают...

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова опровергла прогноз о возможном грядущем смерче в столице.

По словам Поздняковой, к концу недели произойдет смена климатического фона.

«Однако атмосферный фронт не настолько контрастный, чтобы вызвать такие явления, как смерч. Вот это все что я могу сказать на ближайший период смены погоды, что будет летом сказать сложно», — отметила она.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семенов заявил, что в столицу могут прийти торнадо и смерчи. Этот прогноз изрядно напугал жителей столицы и породил немало панических слухов.

Торнадо и смерчи: как это бывает

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Торнадо вызвало разрушения на Среднем Западе США. В этот раз стихия бушевала в штате Огайо, вызвав повреждения зданий и электросетей.

По информации NBC News, отключения электроэнергии затронули 5 млн человек. В округе Мерсер насчитывается семеро госпитализированных, но их состояние телеканал не уточняет.

Чрезвычайное положение не вводилось.

По инф. rosbalt.ru

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