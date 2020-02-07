Московский священник предложил не пускать детей в Интернет до 21 года

Российских детей до достижения возраста 21 года следует лишить доступа в Интернет. Мнение об этом «КП» высказал настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской Дмитрий Смирнов.

«Для детей я бы Интернет запретил», — сказал священник, пояснив, что всегда найдется другой способ получать информацию.

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Протоиерей РПЦ также рассказал, что считает средние века лучшим временем в истории человечества. Смирнов напомнил, что в древности Русь платила дань татаро-монголам, которые также «забирали людей в рабство». При этом, как отметил священник, «такого количества абортов не было», а детей рожали дюжинами, и «страна обновлялась».

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о увеличении суммы выплат маткапитала. Идею раскритиковала Алена Водонаева, заявив, начать рожать детей ради этих денег начнут «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».

В Интернете детей, действительно, подстерегает множество опасностей. Так, в соцсетях полным полно мошенников и педофилов, которые, буквально, вылавливают детишек, и порой все заканчивается трагически. Или, скажем, многочисленные группы смерти, в которых рассказывается о суицидах. И это не не говоря о простых мошенниках, которые выманивают данные родительских банковских карт. Важно, чтобы дети не велись на уловки преступников, а для этого нужно максимально подробно рассказывать обо всех схемах и приводить примеры. Российские власти уже задумались об этом и решили включить в школьные учебники по ОБЖ разделы об игромании, мошенничестве и деструктивном поведении в соцсетях. А что касается того, что средние века - лучшее время, то тут представитель РПЦ явно перегнул палку. Возможно, с точки зрения демографии это и правда время было неплохое, но с точки зрения образования, здравоохранения точно нет. А сколько было мракобесия. Поэтому лучше уж жить в настоящее время.



По инф. rosbalt.ru

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