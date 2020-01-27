Началось, пока в США: подростки травят в Интернете... сами себя

"Пытаясь привлечь к себе внимание, все больше подростков в США занимаются моббингом не только по отношению к другим, но и по отношению к самим себе. Цифровое самоповреждение порой заканчивается суицидом", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В конце октября 2016 года Натали Нативидад покончила жизнь самоубийством, приняв чрезмерную дозу лекарств. На первый взгляд ее история кажется трагичным примером кибермоббинга: ранее 15-летняя девушка на протяжении нескольких месяцев подвергалась оскорблениям в интернете, на популярном среди подростков сайте After School ее называли "уродиной", - повествует журналистка Мари-Астрид Лангер. - "Убей себя", - написал кто-то из пользователей. Натали даже обращалась к школьному психологу, рассказал ее брат местному телеканалу. (...) Но несколько дней спустя администраторы сайта After School сделали шокирующее открытие: злобные сообщения отправляли не одноклассники, а сама Натали".

"Феномен, при котором люди подвергают моббингу в интернете сами себя, ученые называют цифровым самоповреждением. Одно из исследований впервые показало, что такая проблема растет среди подростков в США: согласно еще не опубликованному опросу, проведенному среди 5,6 тыс. подростков в прошлом году, без малого 9% 12-17-летних респондентов однажды уже занимались анонимным моббингом в отношении самих себя в интернете. Количество таких случаев увеличилось в сравнении с 2016 годом, когда те же авторы впервые провели исследование, в котором о таком поведении сообщили 6% опрошенных".

По словам Джастина Патчина, председателя Центра исследования кибербуллинга и соавтора исследований, мальчики значительно более предрасположены к такому поведению, чем девочки. Подростки, оскорбляющие сами себя в интернете, зачастую имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию, уже становились жертвами моббинга, принимают наркотики или имеют симптомы депрессии.

"Нанесение травм самому себе - давно известная проблема, в том числе среди подростков. К ней относятся, например, порезы или царапины, самоподжоги, нарушения пищевого поведения. Исследование 2017 года показало, что в США в последние годы количество подростков, наносящих увечья самим себе, выросло, причем среди девочек в возрасте 10-14 лет на заметные 19%. В ходе полового созревания почти каждый пятый подросток причиняет себе повреждения".

"Кибермоббинг - это тоже проблема, от которой в эпоху смартфонов и соцсетей страдает все больше подростков, - отмечает автор статьи. - Однако комбинация кибермоббинга и самоповреждения едва ли изучена по сей день. Впервые о проблеме стало известно в 2010 году, когда администраторы сервиса анонимного общения Formspring решили выяснить, кто публикует на сайте агрессивные сообщения - и установили, что виновник и жертва - это зачастую один и тот же человек".

Как показывают исследования, подростки таким образом пытаются привлечь к себе внимание. Другие просят так о помощи. "Ана, 20-летняя студентка из Алабамы, сказала в интервью изданию Economist, что хотела увидеть, заступится ли кто-то за нее. Поэтому, когда ей было 14 лет, она публиковала на сайте ask.fm злобные комментарии о своей внешности".

Некоторые подростки хотят таким образом проверить, что думают о них остальные. Других привлекает то, что у жертв моббинга зачастую много подписчиков в соцсетях.

"Многие аспекты цифрового самоповреждения еще неизвестны. (...) Авторы нового исследования предполагают, что увеличение числа таких случаев в США связано с растущей эмоциональной нестабильностью. Каждому ученику, подвергающемуся кибермоббингу, нужна помощь, говорит Патчин. "Особенно, когда отправитель и получатель - один и тот же человек", - передает Neue Zürcher Zeitung.

Вот такой неприятный сюрприз выдает подростковое сознание - в сочетании с цифровыми возможностями! А раз такое поветрие появилось в Штатах - значит, так или иначе затронет и Европу, и Россию... Будем вдвойне внимательны к моральному самочувствию наших внуков! Кстати, еще об опасностях, которые их подстерегают:

Перевод Inopressa.ru

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