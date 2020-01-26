Молочка, сладости, фрукты, колбаска… Удорожание, к сожалению, продолжится

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на продукты. Почему цены не стоят на месте?

Что почем

Итоговая продовольственная инфляция в 2019-м, по данным Росстата, составила 2,6%. А вот цены на продукты за тот же 2019-й и по данным того же Росстата выросли намного больше.

Впрочем, не все так грустно. Если верить статистикам, на треть подешевел сахар (по сравнению с декабрем 2018-го), на 5% – яйца, на 2,9% – подсолнечное масло...

А как у них

В мире также растут цены на продовольствие. Индекс мировых продовольственных цен в декабре 2019-го достиг пика за 5 лет (по сообщению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ФАО). Лидер роста цен – растительные масла. Дорожали также сахар, молочка (больше всего сыр), зерно...

Молочка будет и дальше расти в цене

Система электронной ветеринарной сертификации на молочную продукцию была введена в ноябре, и цены на молочку плавно повышались все это время. Уверяют, что к июлю повышение прекратится. Но так ли это?

– Ведь в июле планово повысятся тарифы на ЖКУ, электроэнергию... Разве это может не задеть производителей? – вопрос был задан предпринимателю Дмитрию Потапенко.

– Нет, конечно, – отвечает эксперт. – По моим оценкам, в июле рост цены на молочку не закончится. Во-первых, тарифы. Во-вторых, как было обещано Михаилом Мишустиным, когда он еще возглавлял ФНС, собираемость налогов должна увеличиться. А раз так, то эти налоги в итоге залягут в конечную стоимость продуктов. Мой прогноз – рост на 12–14% в июле.

Для того чтобы падала цена на молочку, – продолжает Потапенко, – должно расти поголовье молочного стада. Пока я этого не вижу.

Ржаного буханочку?

Хлеб относится к социально значимым продуктам. И цена на него не может расти бесконтрольно. Но сейчас прогноз такой: у нас неурожай ржи, поэтому рост цены в 2020-м может составить 7%.

– Компенсация от государства производителям идет на регулярный хлеб, то есть самый дешевый, – объясняет Потапенко. – Кроме того, власти придерживают (компенсируют) цены на важные для жизни продукты, когда идет социально значимый скачок цен. Ключевым же фактором является то, что растет логистическая составляющая в цене всех ингредиентов и конечного изготовления. А к кому предъявлять претензии, что в стоимость товара закладывается все больше непроизводственных издержек? К государству? Так оно же само и повышает данный показатель. А поскольку такие претензии никто из производителей предъявлять не будет, возникает оправдание про неурожай. Который, к слову, вполне мог бы быть компенсирован запасами.

– Какие еще продукты будут дорожать?

– Мясо и рыба. Рыба (и не только лосось, про который много писали в последнее время) – из-за уменьшения вылова, а еще потому, что сильно меняются квоты.

Что еще

Лекарственные препараты (с 2020-го фармакологическая продукция должна маркироваться специальным кодом) – ожидается повышение на 10%.

(с 2020-го фармакологическая продукция должна маркироваться специальным кодом) – ожидается повышение на 10%. Топливо, по мнению ряда экспертов, прибавит в цене 5%.

Цена на авиабилеты и на поезда дальнего следования – в последнем случае стоимость может вырасти на 3,5%.

и на – в последнем случае стоимость может вырасти на 3,5%. Общественный транспорт – в разных регионах по-разному. Повышение обещают с 1 февраля.

– в разных регионах по-разному. Повышение обещают с 1 февраля. Спиртное, сигареты, автомобили, услуги автосервисов..

Цены на продукты неумолимо растут, и нет этому процессу, к сожалению, конца и края. А потому нам, пенсионерам, придется учиться еще тщательнее считать свои денежки, в чем-то затягивать пояса и жить лишь надеждой, что когда-нибудь жизнь изменится в этом плане в лучшую сторону. Яйца с сахаром ведь не подвели, подешевели немного...

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