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Рост тарифов в ЖКХ: даже по официальным данным — выше официальной инфляции
|Dronov
|12 Января 2020 г.
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Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России увеличились за минувший год на 4,3%, следует из данных Федеральной службы государственной статистики. (Заметим, речь идет об официальных данных - в достоверности которых есть распространенные сомнения, ведь государству очень хочется делать хорошую мину при плохой игре! - прим. МГ)
Таким образом, рост тарифов ЖКХ обогнал темпы общей инфляции, которая по итогам 2019 года была зафиксирована на уровне 3%.
Как констатирует Росстат, стоимость жилищных услуг повысилась за прошлый год на 3,1%, коммунальных — на 5,1%.
В частности, по оценкам ведомства, холодное водоснабжение подорожало в среднем по России на 5%, горячее водоснабжение — на 4,1%, отопление — на 4%, газоснабжение — на 3,7%, электроснабжение — на 4,2%.
Отметим также, что потребительские цены в России выросли в декабре 2019 года на 0,4% к предыдущему месяцу после подъема на 0,3% в ноябре, а в целом за год инфляция составила 3%.
Таким образом, уровень инфляции в 2019 году стала вторым самым низким значением этого индикатора за всю историю современной России. Абсолютный минимум был зафиксирован по итогам 2017 года — 2,5%, а в 2018 году цены увеличились на 4,3%.
По оценкам Росстата, продовольственные товары подорожали за декабрь на 0,7% (в целом за год — на 2,6%), непродовольственные товары — на 0,1 (плюс 3%), услуги — на 0,2% (на 3,8% в минувшем году).
Добавим, что Минэкономразвития (МЭР) РФ на 2020 год пока прогнозирует рост потребительских цен на уровне 3%.
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