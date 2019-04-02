Правительству поведали о механизме подорожания мясопродуктов. Ну а мы просто готовим кошельки...

Доначисление НДС за ввоз в РФ кормовых добавок может привести к банкротству компаний и повышению цен на российскую животноводческую продукцию. Об этом говорится в письме Российского зернового союза (РЗС) на имя вице-премьера Алексея Гордеева. В документе детально расписано: как происходит ценообразование и почему аграрии будут вынуждены цены поднять. Если вы разбираетесь в экономике - то вникайте, а если некогда разбираться - просто примите к сведению: есть причины, из-за которых цены на мясо и молоко поползут вверх...

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Импортеры кормовых добавок последние 14 лет платили НДС по льготной ставке в 10%. Товар декларировался как продукты, используемые для кормления животных, которые входят в утвержденный правительством список «льготных» товаров.

Однако с 2017 года ФТС начала требовать от импортеров кормовых добавок пересчитать НДС до 18% и выплатить разницу за последние три года, говорится в письме РЗС за подписью его руководителя Аркадия Злочевского, сообщает РБК. Разница в подходах таможни и ФТС и импортеров кормовых добавок при расчете НДС может обойтись им в 2 млрд рублей (расчеты основаны на оценках Минфина).

Кормовые продукты и витамины входят в состав витаминно-минеральных добавок к кормам для животных (премиксов). Оборот рынка премиксов в 2018 году составил около 63 млрд рублей (по данным Национального кормового союза), объем производства — около 472,7 тыс. тонн и более 90% ингредиентов для премиксов — импортные. В письме говорится, что ситуация может привести к банкротствам импортеров импортных кормовых добавок и резкому скачку цен на продукцию отечественного животноводства. Злочевский просит Гордеева помочь в решении возникшей проблемы.

Ранее с такой же просьбой к Гордееву обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он просил вице-премьера начать в правительстве процедуры согласования, чтобы избавить импортеров кормовых добавок от массового доначисления НДС.

По инф. rosbalt.ru

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