Михаил Абызов женился в «Лефортово»

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился в следственном изоляторе «Лефортово».

Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, церемония бракосочетания прошла в СИЗО 25 марта.

По словам Мельникова, члены ОНК узнали об этом во время посещения Абызова в СИЗО «Лефортово». Он уточнил, что «Лефортово» является изолятором федерального подчинения и там сейчас не запрещены короткие свидания в отличие от московских СИЗО.

Избранницей Михаила Абызова стала 30-летняя Валентина Григорьева.

«КП» сообщала, что ранее девушку называли самой красивой стюардессой России. Григорьева работала бортпроводницей в бизнес-классе одной из авиакомпаний. По сведениям газеты, в 2018 году у Абызова и Григорьевой появился сын.

Напомним, что Михаил Абызов был задержан и арестован в марте прошлого года. Бывшему чиновнику вменяется создание преступного сообщества, отмывание денежных средств в особо крупном размере, незаконное предпринимательство и мошенничество в особо крупном размере.

В конце марта суд в Москве продлил ему срок содержания под стражей на три месяца, а всего на срок до 15 месяцев.

Наш сайт не раз писал, почему все-таки экс-министр мог оказаться за решеткой. Напомним наши заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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