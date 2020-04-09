ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?
2020-03-14-02-54-38
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Нечем платить за Интернет? Не волнуйтесь: не отключат
2020-04-02-02-35-06
В России пять крупнейших операторов связи согласились до 1 июля не отключать от Интернета пользователей, у которых нет возможности платить за него.
Мастерица спиц и клубка, из-под рук которой выходят восхитительные вещи – блогер Ирина
2020-03-18-14-47-00
Умелая рукодельница, которой доступно связать, наверное, практически всё, ведет свой канал на платформе YouTube. Это Ирина Казарчук.
Когда коронавирус пойдет на спад? Есть прогноз от Минздрава, но картина тревожная
2020-03-28-02-37-50
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико. В то же самое время, поступающие со всего мира новости о COVID-2019 - очень и очень...

Михаил Абызов женился в «Лефортово»
По инф. rosbalt.ru   
09 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился в следственном изоляторе «Лефортово».

Экс-министр Абызов женился в «Лефортово»

Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, церемония бракосочетания прошла в СИЗО 25 марта.

По словам Мельникова, члены ОНК узнали об этом во время посещения Абызова в СИЗО «Лефортово». Он уточнил, что «Лефортово» является изолятором федерального подчинения и там сейчас не запрещены короткие свидания в отличие от московских СИЗО.

Избранницей Михаила Абызова стала 30-летняя Валентина Григорьева.

«КП» сообщала, что ранее девушку называли самой красивой стюардессой России. Григорьева работала бортпроводницей в бизнес-классе одной из авиакомпаний. По сведениям газеты, в 2018 году у Абызова и Григорьевой появился сын.

Напомним, что Михаил Абызов был задержан и арестован в марте прошлого года. Бывшему чиновнику вменяется создание преступного сообщества, отмывание денежных средств в особо крупном размере, незаконное предпринимательство и мошенничество в особо крупном размере.

В конце марта суд в Москве продлил ему срок содержания под стражей на три месяца, а всего на срок до 15 месяцев.

Наш сайт не раз писал, почему все-таки экс-министр мог оказаться за решеткой. Напомним наши заголовки:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 