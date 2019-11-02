Закон, что дышло, кто больше даст, тому и вышло?

Сегодня уже никого не удивишь тем, что практически каждую неделю в СМИ «сенсационно» сообщается гражданам России об очередном скандале и последующим за ним аресте. С поличным берут не только средних бизнесменов и чиновников ранга губернатора и его замов, но даже олигархов, министров правительства страны и депутатов Госдумы от правящей партии.

Чаще всего преступления эти связаны с непомерными аппетитами наживы за чужой счет. Всем этим «слугам народа» предъявляется обвинение по части 3 статьи 33 и части 4 статьи 159 УК РФ – «Организация хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Ну, или нецелевое использование бюджетных денег.

И после каждого такого скандала компании, например, питерских, московских и иных единороссов дружно отмежевываются от своих однопартийцев. А нам лишь приходится гадать: такое внимание прессы и правоохранительных органов – подлинное действо властей против коррупции или это лишь очередная кратковременная показательная кампания для доверчивых россиян? А может, участившиеся аресты казнокрадов и коррупционеров – это не что иное, как предупреждение особо зарвавшимся – не нарушать в «элите общества» устоявшейся стабильности существующей системы?

Вроде бы власть и не хочет подрывать доверие к себе такими вот новыми разоблачениями, но как же быть с ее некоторыми представителями, которым ну просто не терпится поживиться за счет бюджета? Как не терпелось, например, губернаторам Сахалинской области Хорошавину, Кировской – Белых, Тульской – Дудке, Брянской – Денину, Новосибирской – Юрченко Республики Коми – Гейзеру не просто запустить руки в народный карман, но хранить сбережения «общака» тоннами.

А тут еще пришлось заводить дело аж на члена верхней палаты парламента России от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Причем не только за кражу и взяточничество, исчислявшихся многими миллиардами рублей, но и за организацию политических убийств. И уже как-то не удивляет дело полковника Захарченко с его миллиардными «доходами» или арест министра по вопросам открытого правительства Абызова.

Сейчас вот в Кремле рассматривается вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем отделения «Единой России» Андреем Метельским. Будет ли доказан факт владения чиновником сетью гостиниц в Австрии, дорогой недвижимости в Москве и Подмосковье – одному богу известно. Как отреагируют на это члены «Единой России», какой вердикт вынесет суд, на что пойдут конфискованные деньги и недвижимое имущество? Узнает ли когда-нибудь обо всем этом наш простой народ? А приговорят ли и к какому сроку бывшего начальника банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности России полковника Кирилла Черкалина, получавшего взятки недалеко от центрального здания ФСБ в Москве?

Да, надо признать, что правительственные чиновники, депутаты Госдумы, губернаторы и представители правоохранительных органов сейчас все больше привлекаются к ответственности. Но анализируя эти случаи и конкретных нарушителей Закона, невольно приходишь к выводу, что это не борьба государства с коррупцией, а скорее, борьба власти с неугодными ей людьми. Например, из близкого окружения президента страны никто не арестован, зато под стражей те, кто хотел сделать лучше для жителей нашей области. Те же истории с мэром Ольхона или с министром лесного хозяйства говорит о том, что уголовные дела были возбуждены лишь с целью давления на политического конкурента или на соперничающую группу за влияние в лесной отрасли.

Но оставим политическую составляющую уголовных дел. Больше все же велик соблазн представителей власти залезть в наш с вами карман. У них для этого все способы хороши: взяточничество, хищения, подлоги – вот далеко не полный перечень видов экономических преступлений в административных верхах. Думается, что мы наблюдаем не последние аресты крепостников-феодалов нашего времени и в разработке у следствия находится не один крупный чиновник власти или функционер от «Единой России».

Хочется все же верить, что наконец-то будут подготовлены действенные антикоррупционные законы. Правда, сразу же возникает вопрос: каким составом правительства? Прежним? Но у власти остались многие вороватые ребята с тугими кошельками и без профильного образования. И тут возникает другой вопрос: что за депутаты, губернаторы, чиновники, силовики, топ-менеджеры сегодня занимают высшие государственные посты? И что они могут сделать для тех, чьи месячные доходы не превышают 15 тысяч рублей? Практически ничего. На местах постараются помочь людям решить какой-нибудь частный незначительный вопрос, от которого отвернулась администрация, защитить своих благонадежных сторонников от полицейского произвола. А вот изменить что-либо в законе ради интересов большинства россиян – слабо, это определяет правительство, которое продолжает курс либеральных реформ, начатых при Ельцине. А его цель – продолжить приватизировать все и вся, все больше и больше разделяя страну на бедных и богатых, позволяя последним вывозить за рубеж награбленное, выполняя наказы первых руководителей правящей элиты 90-х годов Гайдара, Чубайса, Грефа и Коха о превращении России в сырьевую колонию Запада, ее деградацию и распад.

При этом мы постоянно слышим от либерального правительства, что в 2019-м, а тем более в 2024-м годах наступит экономический прорыв. Однако обещания и дела диаметрально расходятся. Без структурных преобразований эффективных точек роста экономики не достигнуть, как и качественного улучшения структуры промышленности, роста инвестиций, увеличения производительности труда. Вместо национализации предлагается приватизация, что только усугубляет кризис. Забываются и обещания президента создать 150 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, что число живущих за чертой бедности сократится в два раза…

Эх, иметь бы еще при этом грамотных министров в правительстве, заботящихся не о собственном кармане, а о благополучии нации. Глядишь, и наступило бы тогда-то светлое время, когда национальное достояние не разворовывалось бы кучкой олигархов и их кланов, а принадлежало всему народу. Что, собственно, и прописано в нашей Конституции. От кого это зависит? И от нас с вами тоже!

От редакции МГ. Публикуя эти полемические и, безусловно, искренние заметки нашего постоянного автора, хотим заметить - это распространенная, но вовсе не однозначная точка зрения - когда связываются воедино драматические события недавней истории с переходом от социализма к рыночной экономике, "либерализм правительства" и расцвет коррупции в сегодняшней России, возглавляемой уже два десятка лет вроде как "сильной рукой" Владимира Путина. Все это темы довольно дискуссионные, но вот с чем согласиться однозначно нужно - это с пафосом мысли: народ не должен оставаться в стороне от судьбы страны! Напомним также некоторые другие полемические публикации на схожие темы на нашем портале:

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