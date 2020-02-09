Медики: коронки и зубные протезы не всегда безопасны

Злокачественные образования во рту могут появиться из-за сломанных зубов, а также коронок и протезов из разнородных материалов. Об этом рассказала директор Института стоматологии МГМУ имени Сеченова Ирина Макеева.

Она объяснила, что между такими протезами протекает электрический ток. Сломанные зубы травмируют слизистую оболочку ротовой полости. Кроме того, могут быть опасны электронные сигареты, передает Агентство городских новостей «Москва».

По словам Макеевой, заметив язвочку или белесоватые образования во рту, нужно сразу обратиться к врачу. По статистике, 78% злокачественных образований в области головы и шеи диагностируют тогда, когда уже не обойтись без операции. Поэтому необходимо проверяться у стоматолога каждый полгода.

А вот еще полезные советы для поддержания здоровья (не оставляйте их без внимания!):

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По инф. rosbalt.ru

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