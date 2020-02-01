Любите лечиться травами? Надо с умом к этому подходить

Россияне стали чаще приобретать в аптеках лечебные травы — спрос на них летом и осенью прошлого года вырос на 18% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Такие данные приводит сервис «Все аптеки».

В то же время сумма покупки в категории «средства от простуды» практически не изменилась, что может означать, что россияне покупают травяные препараты вместо обычных лекарств, а не как дополнение к ним. Что означает такая любовь к травяным сборам и фитопрепаратам, «Росбалту» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Конечно, повышение цен могло повлиять на увеличение продаж фитосборов, но если посчитать, полноценный курс травяного сбора обойдется дороже приема других препаратов. На мой взгляд, это больше про любовь нашего человека к природе. Страсть к собирательству у нас в крови, и любовь к мяте, лимону, малине, зверобою и иван-чаю невозможно перебить ничем. Большинство пациентов ищет новое в хорошо изученном старом и считает натуропатию единственным методом исцеления», — уверен врач.

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По его словам, чрезмерное увлечение травами может навредить. Так, большинство лекарственных трав действительно помогают на ранней стадии заболевания, но их применение способно замаскировать болезнь.

«Дело в том, что в некоторых травах содержатся те же вещества, которые есть в таблетках, но в минимальной концентрации. Они могут облегчить состояние, но вылечить — нет, — говорит Андрей Кондрахин. — Особенно это заблуждение опасно при заболеваниях, связанных с неопластическими процессами (онкология). И как дополнение к лечению травы тоже могут быть опасны. Так, зверобой продырявленный опасен для пациентов, принимающих статины — препараты для снижения холестерина. Он поднимает их концентрацию в крови. А клюква опасна для принимающих препарат от тромбозов варфарин — может возникнуть фатальное кровотечение».

Однако если настой трав приготовлен правильно и принимается с пониманием симптоматики, можно получить хороший эффект. Так, ягоды и листья малины насыщают организм природной ацетилсалициловой кислотой, способной снизить небольшую температуру и простимулировать выработку интерферона. Мята применяется как спазмолитическое и успокаивающее средство.

По инф. rosbalt.ru

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