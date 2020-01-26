Прогулки по утрам полезны для мозга не меньше, чем кофе. А то и больше!

Прогулки по утрам продолжительностью 20 минут способны улучшить работу мозга в той же степени, сколько и чашка кофе. К такому выводу пришли ученые из Университета Западного Онтарио в Канаде, говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи провели эксперимент с участием 30 кофеманов и 29 человек, не употребляющих кофеин. Добровольцам предложили цикл аэробных упражнений или одну дозу кофеина, эквивалентную одной чашке кофе. Затем ученые провели тесты на рабочую память, которая позволяет человеку хранить в уме информацию, с которой он работает в данный момент. Результаты показали, что быстрая и кратковременная прогулка оказывает такой же эффект на память, как и кофеин.

По теме: Здоровые привычки способны продлить жизнь на 7-10 лет. Такой вывод сделала группа врачей из США. Первоначальные показатели здоровья снимались у участников эксперимента в возрасте 50 лет. Выяснилось, что в последующие годы здоровье сохранили те из них, кто соответствовал таким критериям: всю жизнь не курившие; выпивавшие не более бокала вина в день (для женщин) и пинты (около 0,5 л) пива (для мужчин); правильно, сбалансированно питавшиеся; ежедневно посвящавшие «умеренным» или «интенсивным» физическим упражнениям хотя бы полчаса; имевшие индекс массы тела от 18,5 до 24,9.

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По инф. rosbalt.ru

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