Маленькие девочки травмированы на аттракционе в Якутске

Опасный отдых. Две пятилетние девочки получили травмы на надувном аттракционе, установленном на площади города Якутска. Как сообщили в следственном управлении СК России по республике, дети упали с высоты около двух метров.

Одна девочка получила перелом позвоночника, вторая — перелом запястья.

По данному факту следователи проводят проверку.

Все, к сожалению, может случиться со всеми. Но очень страшно, когда что-то приключается с нашими детьми.

Например, в Саратовской области банальный недогляд родителей стоил маленькому мальчишке жизни.

А иногда и техника дает сбой. В китайском городе Шэньчжэнь сломанный лифт пролетел вместе с девочкой целых... 18 этажей. Здесь, к счастью, все закончилось хорошо, ребенок не пострадал.

По инф. rosbalt.ru

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