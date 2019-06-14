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Маленькие девочки травмированы на аттракционе в Якутске
По инф. rosbalt.ru   
14 Июня 2019 г.
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Опасный отдых. Две пятилетние девочки получили травмы на надувном аттракционе, установленном на площади города Якутска. Как сообщили в следственном управлении СК России по республике, дети упали с высоты около двух метров.

Маленькие девочки травмированы на аттракционе в Якутске

Одна девочка получила перелом позвоночника, вторая — перелом запястья.

По данному факту следователи проводят проверку.

Все, к сожалению, может случиться со всеми. Но очень страшно, когда что-то приключается с нашими детьми.

  • Например, в Саратовской области банальный недогляд родителей стоил маленькому мальчишке жизни.
  • А иногда и техника дает сбой. В китайском городе Шэньчжэнь сломанный лифт пролетел вместе с девочкой целых... 18 этажей. Здесь, к счастью, все закончилось хорошо, ребенок не пострадал.

По инф. rosbalt.ru

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