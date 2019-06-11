Холодильник-убийца: погиб восьмилетний мальчуган

В Саратовской области ребенок умер, задохнувшись насмерть в холодильнике «Зил». Как уж его занесло внутрь агрегата — подробности неважны, но вина явно на родителях, недосмотрели...

По данным СК РФ, в субботу днем в селе Канавка восьмилетний мальчик играл во дворе дома, а потом пропал. Его мама пыталась искать сына сама, но потом обратилась в полицию. Около часа ночи дядя мальчика, заметил в сарае во дворе дома холодильник марки «Зил», лежащий на задней стенке и используемый для хранения муки. Дверца холодильника была захлопнута. Внутри мужчина нашел погибшего ребенка.

Дверцу холодильника изнутри открыть нельзя, и скорее всего, мальчик задохнулся.

Некоторые другие ужасные истории с малышами, страдающими из-за глупости и жестокости взрослых:

По инф. rosbalt.ru

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