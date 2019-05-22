Ляйсан Утяшева: "Время работает на нас"

33-летняя гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками размышлениями о соотношении возраста и изменений во внешности. По мнению знаменитости, жизнь намного сложнее и объёмнее, чем одно желание быть "вечно молодым и красивым".

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- Со временем приходит понимание жизни... Мне нравятся морщинки вокруг глаз, я с ними ничего не делаю. Мне нравится, что у меня появляются веснушки. Я благодарно принимаю все, что дает время, - написала Ляйсан в своем Instagram.



Телеведущая добавила, что рада тому ,что сегодня женщинам позволено и доступно гораздо больше, чем раньше. По её мнению, "время работает на нас".



Правда, пользователи интернета не постеснялись заметить, что Утяшевой пока рано думать о морщинах и времени в ее 33 года. В этом возрасте женская красота не нуждается в особой "поддержке" - но было бы интересно послушать рассуждения прекрасной Ляйсан лет через 15-20, когда у нее действительно будет повод беспокоиться (или нет!) о собственной внешности.

По инф. argumenti.ru

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