Лев Лещенко, попавший в реанимацию, уже идёт на поправку

Известный эстрадный певец Лев Лещенко, доставленный в инфекционную больницу в подмосковной Коммунарке, куда кладут пациентов с коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.

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По словам 78-летнего артиста, оказавшегося на койке в реанимации, сегодня ему уже лучше, он чувствует себя бодро.

Напомним, Лев Лещенко после зарубежных гастролей пожаловался на плохое самочувствие и был доставлен вместе с женой в больницу в Коммунарке. СМИ сообщали, что у него подозревают коронавирус. Данные об этом позднее опроверг друг артиста Владимир Винокур, заявив, что у Лещенко воспаление легких.

По инф. rosbalt.ru

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