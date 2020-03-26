Владимир Винокур утверждает, что никакого коронавируса у Лещенко нет

Друг народного артиста РСФСР Льва Лещенко, госпитализированного в больницу в Коммунарке, Владимир Винокур рассказал о его состоянии.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По словам артиста, Лещенко лежит в больнице с воспалением легких, а не с коронавирусом. При этом Винокур заверили, что и Лещенко, и его супруга «чувствуют себя шикарно и хотят домой».

Он сообщил, что 78-летний Лещенко с женой Ириной оказались в больнице 23 марта в связи с плохим самочувствием. Уточняется, что пара добровольно легла на обследование.

— У них воспаление легких, а сейчас с воспалением легких кладут сразу на обследование, — сказал Винокур.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...