Лев Лещенко угодил в больницу с пневмонией и подозрением на коронавирус

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко подозревают коронавирус. Эстрадного певца вместе с женой Ириной положили в медицинский центр в Коммунарке в «новой Москве».

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Уточняется, что пара была госпитализирована несколько дней назад после того, как Лещенко вызвал на дом «скорую». Врачи выявили у него двустороннее воспаление легких.

Пока коронавирус ни у Лещенко, ни у его супруги не обнаружили.

По инф. rosbalt.ru

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