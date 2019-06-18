Кудрин про задержанных "за наркотики": обвинить и жизнь сломать легко...

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова, с которого сняли обвинение в покушении на сбыт наркотиков (ввиду очевидной фальсификации доказательств) и освободили, восторжествовала справедливость, но «останавливаться на этом нельзя». Но не горячится ли известный политик и другие общественники, не на стороне наркомафии ли выступают? Чтобы ответить на этот вопрос — надо представлять себе масштабы бедствия...

Резонансную историю Кудрин прокомментировал в эфире передачи «Познер» на «Первом канале». Он напомнил, что изначально высказывал предположения о том, что в деле присутствовали признаки фальсификации.

«Я также слышу голоса, что нельзя на этом остановиться. Потому что это массовая практика. У нас в год по наркотическим статьям, это где не потребление, а где считается распространение, осуждается до 130 тысяч человек. Вот все они как бы курьеры», — заявил глава Счетной палаты, отметив, что даже при ошибке в 1% ломаются судьбы 1,3 тысячи человек.

Кудрин утверждает, что еще в 2018 году обращался к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с письмом, в котором анализировал данные о задержании подозреваемых в распространении наркотиков.

Дело Голунова стало поводом для пристального внимания Генпрокуратуры и других служб на предмет выявления возможных нарушений в системе МВД или «отсутствия таковых».

Освобожденный Голунов пообещал продолжить журналистские расследования, а также помочь следствию разобраться с полицейскими, которые его задержали 6 июня и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. После задержания Голунова портал «Православие и мир» (уж, казалось бы, кто должен быть непримирим к наркоте!) опубликовал материал, в котором рассказал, что делать, чтобы вам не подбросили наркотики. Правозащитники посоветовали зашивать карманы, не ездить на машине и не жить одному. Очевидно, что дело стало настолько распространенным в практике "ментов"... Их массово толкают на подобные должностные преступления два мотива: обеспечение бюрократической отчетности по "схваченным наркодилерам" и... банальный заказ на устранение неугодных граждан - как правило, речь идет о борьбе за недвижимость или передел сфер влияния в бизнесе, а также чья-либо ("влиятельных людей") личная месть. Голунову, в известном смысле, "повезло" - его дело оказалось политически-резонансным, наделало шуму. Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

«Получается, как будто бы граждане специально носят ровно столько, чтобы быть арестованными. Это как раз признак внешний косвенный о том, что здесь вот не все в порядке», — пояснил глава Счетной палаты.

Возможно, кто-то забеспокоится, что глава Счётной палаты своим высказыванием призывает к легализации наркотиков, но на деле нет. Речь идёт о том, что сотрудники внутренних органов тоже люди и как и все, они тоже имеют право на ошибку, в том числе и при задержаниях. Поэтому никогда не надо сразу осуждать человека, не получив доказательства его вины. К тому же в случае с Иваном Голуновым, наверное, каждый второй засомневался в его виновности, ведь парень работает журналистом, который ведёт расследования о коррупции. Другое дело, что с распространением наркоты, конечно, надо бороться, но разумными методами, а не подозревая в этом преступлении того, кто в нём точно не виноват.



Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ