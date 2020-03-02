ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
На программу Дмитрия Шепелева подают в суд за обман телезрителей
2020-02-03-02-07-20
Бывший супруг Жанны Фриске, а ныне - популярный телеведущий Дмитрий Шепелев на днях попал в эпицентр громкого скандала. Поводом стали обвинения в обмане на шоу "На самом...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
2020-02-15-08-40-54
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Елена Ханга лишилась наследства из-за родного брата
2020-02-04-17-20-44
Телеведущая Елена Ханга оказалась обделена наследством от своего отца. Когда африканский политик умер, его дочери досталась лишь небольшая коллекция книг и деревянный...

Коронавирус захватывает все новые страны, и конца ему пока не видно
По инф. rosbalt.ru   
02 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Короновирус продолжает шагать по планете. Случаи заболевания зарегистрированы в Эквадоре, Катаре, Армении, Чехии и Белоруссии. В отдельных странах Европы, например, в Италии, Франции и Германии, число заболевших продолжает расти в геометрической прогрессии. В Южной Корее отмечены повторные заражения вирусом, вызывающим пневмонию нового типа. Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует явный риск пандемии коронавируса.

Начнем с новостей из Китая. Число скончавшихся от коронавируса COVID-19 в стране достигло 2912 человек. Всего в Китае зафиксировано 80026 случаев заражения, сообщает госкомитет здравоохранения страны.

За прошедшие сутки в КНР скончались 42 человека, все в провинции Хубэй. Подтверждено 202 новых случая заболевания, в Хубэе 196 из них.

В медучреждениях в настоящее время находятся 32,6 тыс. человек, более 7 тыс. — в тяжелом состоянии. Выздоровели более 44 тыс. человек.

***

Вирус COVID-19, вызывающий пневмонию нового типа, продолжает уносить жизни в Европе.

Самое бедственное положении сложилось в Италии. По данным местных экстренных служб, число больных там подскочило уже до 1577, а 34 скончались.

Важное по теме:

Во Франции, по сообщению властей, количество зараженных увеличилось сразу на треть — со 100 до 130. Двое из пациентов умерли. Из-за коронавируса Лувр даже решился временно прервать свою работу. Музей принес извинения всем посетителям, указав, однако, что, поскольку «визитеры приезжают отовсюду, риск действительно очень велик».

На территории ФРГ, согласно инфекционистам Института Коха, к 117 инфицированным прибавилось еще 12.

Коронавирус сегодня был выявлен в Шотландии: там заболел пока один человек. В Британии, в состав которой входит Шотландия, коронавирус нашли у 35 человек.

Также заболели 24 человека в Швейцарии. В Чехии также зарегистрировали первые три случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава минздрава Адам Войтех.

По его словам, двое больных лежат в пражской больнице Na Bulovce, один — в больнице города Усти-над-Лабем. Первый пациент вернулся из Италии, где проводил отпуск на горнолыжном курорте, второй вернулся в Прагу после стажировки в университете в Италии, третий пациент — американка, которая учится в Милане

***

Из Европы перенесемся в Мексику и Эквадор. В обеих странах вирус был выявлен совсем недавно. И в Мексике, и в Эквадоре на настоящий момент насчитывается по пять заболевших.

В Эквадоре все пятеро заболевших контактировали с первой пациенткой, которая в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии, сообщила глава Минздрава страны Каталина Андрамуньо. Новые случаи пока протекают без тяжелых проявлений, пациенты изолированы в своих домах.

В Мексике, в свою очередь, зарегистрирован пятый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Он стал первым в штате Чиапас, сообщил журналистам глава Минздрава штата Хосе Крус.

По информации ведомства, заболевшей оказалась 18-летняя девушка, которая жила и училась в Италии, но вернулась домой после вспышки эпидемии. Она обратилась к врачам еще до проявления симптомов заболевания.

Из 14 родственников, контактировавших с больной, четверо помещены под наблюдение врачей. Известно также, что девушка возвратилась из Италии вместе с другой мексиканкой, которой до этого также диагностировали коронавирус.

***

Из Европы - в Белоруссию. Здесь зарегистрированы уже два случая коронавируса. В Витебске подтвердился диагноз у положенной на карантин женщины.

По информации Министерства здравоохранения, белоруска вместе с двумя сослуживцами вернулась на родину из Италии. У изолированных с ней коллег вируса не нашли.

Первый зараженный коронавирусом появился в стране на этой же неделе. В пятницу заболевание, от которого пока нет вакцины, было зарегистрировано у иранского студента.

***

В российской столице 1 марта был госпитализирован первый пациент, который может быть инфицирован коронавирусом. Об этом сообщили в мэрии. Пациенту 29 лет; еще два человека, с которыми он контактировал, помещены в карантин. Речь идет о друге и брате москвича.

По теме:

Мужчина почувствовал себя плохо, находясь в Италии. За два дня до вылета из Милана на родину у него проявились симптомы, похожие на простуду.

Ранее в России выявили двух заболевших с коронавирусом, оба успешно вылечились.

***

В Японии заразились коронавирусом более 900 человек. Японцы начали массово скупать туалетную бумагу. Люди опасаются, что на фоне коронавируса могут начаться перебои с ее производством.

Ситуация потребовала вмешательства местных властей. «Все производство туалетной бумаги находится в Японии. Есть достаточный запас этого товара», — заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ и попросил спокойнее отнестись к закупочной деятельности.

Японцы запасаются бумажными полотенцами и салфетками еще и потому, что в местных СМИ появились сведения о том, что медицинские маски якобы делаются из того же материала, что и туалетная бумага.

***

Еще один заболевший коронавирусом умер в Южной Корее — общее число жертв достигло 17 человек. Также зарегистрировано 219 новых случаев заражения, передает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения РК.

Всего инфицированы в стране 3150 человек.

Также стало известно, что одна из выписанных из больницы пациенток Сихын в городе повторно обратилась за медицинской помощью.

В результате обследования у 73-летней женщины второй раз подтвердили коронавирус, от которого у нее не выработался иммунитет.

Мэр города сообщил на своей странице в Facebook, что выписали женщину еще 22 февраля, а 27 февраля снова забрали в медучреждение в Соннаме.

Власти Южной Кореи посоветовали в ближайшие дни не покидать свои дома.

***

И напоследок курьезное по теме: эпидемия коронавируса не мешает популярным бьюти-блогерам размышлять на темы красоты и стиля. Более того, в соцсетях начался настоящий флешмоб, в котором медицинская маска стала модным аксессуаром.

Визажисты наперебой дают девушкам советы о том, как выглядеть привлекательно даже под медицинской маской.

Главная рекомендация заключается в том, что акцент необходимо делать на глаза и брови, — ведь только они и остаются на виду.

Модницам предлагают воспользоваться тенями с легким блеском или нанести черную подводку, а также поэкспериментировать с блесками и стразами.

Кроме того, глаза можно выделить при помощи контактных линз или и вовсе подобрать макияж под цвет маски.

  • Таким образом, коронавирус пришел уже в более чем 60 стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня оценила число зараженных в 7169 — это не считая Китая. Только в КНР коронавирусную инфекцию нашли у 81 тыс. жителей. В общемировом масштабе эпидемия унесла уже 3001 жизнь.
  • В связи с этим россиянам убедительно рекомендуют не выезжать в ближайшее время за границу и помнить, что ни жара, ни холод от вируса не защищают. «Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации», — сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

  • Также Попова дала совет, как правильно носить маску. Главное, говорит, чиновница, не мять маску в руках, протирать ею стол, снимать и снова одевать. По словам Поповой, ношение «любой» продающейся в стране чистой маски и регулярная, через два-три часа ее замена, «безусловно, защищает» от COVID-19. При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что маски необходимо носить только зараженным либо врачам. Здоровым людям эти приспособления, скорее, навредят.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Коронавирус захватывает все новые страны, и конца ему пока не видно
    Короновирус продолжает шагать по планете. Случаи заболевания зарегистрированы в Эквадоре, Катаре, Армении, Чехии и Белоруссии. В отдельных странах Европы, например, в Италии, Франции и Германии, число заболевших продолжает расти в геометрической прогрессии. В Южной Корее отмечены повторные заражения вирусом, вызывающим пневмонию нового типа. Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует явный риск пандемии коронавируса.
  • Президент подписал закон о расширении маткапитала в России
    Президент России подписал закон о расширении программы материнского капитала. Этот закон 20 февраля приняла Госдума, а 26 февраля — Совет федерации.
  • Ввоз лекарств и электрошокеры в транспорте: в России вступили в силу новые законы
    В России с 1 марта вступил в силу ряд новых законов. В основном они касаются ввоза в страну незарегистрированных лекарств и наведения порядка в общественном транспорте при помощи электрошокера.
  • Ученые выяснили, что кишечная палочка провоцирует рак
    Ряд штаммов кишечной палочки ответственны за развитие рака кишечника в 5% случаев заболевания. К такому выводу пришли ученые из Института Хубрехта в Нидерландах.
  • Ветеран войны просит у Путина на 75-летие Победы квартиру
    91-летняя ветеран труда из Челябинска Хадиса Зарипова не может получить положенную ей квартиру который год и ютится у родственников. Перед 75-летием Победы она возлагает все надежды на президента Владимира Путина.
  • Игры для детей: разнообразие, приобретение дополнительных элементов, обязательный отдых
    Игры для детей: разнообразие, приобретение дополнительных элементов, обязательный отдых Наши внуки по-разному любят проводить время. Гулять на улице, общаться с друзьями, что-то мастерить, готовить и, конечно же, играть. А как? К примеру, во дворе с друзьями, в «казаки-разбойники», дома в настольные лото, домино и другие многочисленные развлекательные продукты. А кто-то из детей не представляет свой досуг без игровых приставок, с помощью который можно окунуться в захватывающий виртуальный мир и стать там героем боя, пиратского или военного сражения, подводной одиссеи и т.д.
  • В Беларуси выявили нарушения в предоставлении гемблинг-услуг
    В Беларуси выявили нарушения в предоставлении гемблинг-услуг Онлайн-казино считаются более безопасными и доступными. Именно здесь игроки могут получить приветственный бонус, просто внеся депозит. Играть же можно круглосуточно прямо со своего мобильного телефона. Такие ресурсы предоставляют возможность играть в самые известные и качественные слоты, разрабатываемые мировыми производителями. Зарегистрироваться можно на официальном сайте Vulcan casino https://casinos-bet.com, которое хорошо известно почитателям азартных игр. Онлайн-казино давно ведёт свою деятельность и для этого имеет необходимые разрешения.
  • Одежда для внуков. Что нынче в моде?
    Одежда для внуков. Что нынче в моде? Наши внуки в большинстве своем хотят быть модными. И поэтому бабушкам и дедушкам стоит знать, что же предлагается среди актуальных тенденций на весну-лето 2020 года. Вдруг любимому ребенку нужно будет сделать подарок или просто так порадовать чем-нибудь новеньким из одежды.
  • Не стало чемпиона мира по велоспорту Андрея Ведерникова.
    В возрасте 60 лет не стало чемпиона мира по велоспорту Андрея Ведерникова. Пятикратный чемпион Советского Союза погиб под упавшим деревом.
  • Лучший подарок женщине: выбираем правильную посуду
    Лучший подарок женщине: выбираем правильную посуду Близится 8 марта – прекрасный повод, чтобы сделать подарок любимой женщине. Не секрет, как трудно угодить взыскательным дамам в этот памятный день, ведь мартовский подарок не должен быть слишком дорогим и пышным, но и размениваться на мелочь тоже не пристало. Пожалуй, идеальным подарком к 8 марта является керамика, но не простая, а самая лучшая – итальянская.
  • Певица Валерия рассказала о странной привычке своего супруга
    Валерия и Иосиф Пригожин по праву считаются одной из самых красивых пар российского шоу–бизнеса. Недавно певица поделилась забавным видео, в котором указала на странную привычку своего мужа.
  • Красноярцы устали от черного неба и вышли на митинг
    Проблемы с экологией и постоянный режим «черного неба» надоели жителям Красноярска. Уставшие и обеспокоенные неблагоприятной экологической обстановкой люди вышли на митинг.
  • Пять русскоязычных школ намечено построить в Таджикистане
    Россия построит пять общеобразовательных русскоязычных школ в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. Заключено соответствующее Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан.
  • Россия: возвращение Ивана Грозного
    groznei ivan «Россия заново открывает своих тиранов: после реабилитации советского диктатора Сталина теперь воскрешают и Ивана Грозного», — пишет немецкое издание Handelsblatt.
  • Нужно ли «декриминализировать» долги по зарплате?
    Недавно рабочая группа Госсовета (во главе с Алексеем Дюминым, главой Тульской обл.) подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях. Среди них есть и такое: отменить уголовную ответственность за невыплату зарплат.
  • В Турции нашли шахматы, в которые играли 5 тысяч лет назад
    На юго-востоке Турции археологи нашли недостающие фигурки для древнейшей настольной игры, популярной на Ближнем Востоке и Месопотамии 5 тысяч лет назад. Другая часть игрового набора, 49 фигурок, была обнаружена в 2012 году в ходе раскопок на кургане Башур Хаюк.
  • «Я ни о чем не жалею, все было правильно»: любовные скандалы и творческие достижения Анне Вески
    Анне Вески сумела завоевать сердца многих жителей Советского Союза ещё в 80-х годах прошлого века. Фанаты почти боготворили любимую певицу, восхищаясь её стремительным творческим взлётом. Но за этими успехами стояла обычная женщина, у которой хватало трудовых сложностей и проблем в личной жизни.
  • В России — «коронавирусные беглецы»
    В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус.
  • Поумнеть поможет... овес. Составлен список продуктов для мозгов
    Продукты питания могут положительно влиять на мозговую деятельность и память. Список вкусных «помощников» составили эксперты.
  • Украина День Победы «по-советски» отмечать не будет
    Праздновать День Победы 9 мая Украина не будет. Об этом заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24».

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 