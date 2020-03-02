Коронавирус захватывает все новые страны, и конца ему пока не видно

Короновирус продолжает шагать по планете. Случаи заболевания зарегистрированы в Эквадоре, Катаре, Армении, Чехии и Белоруссии. В отдельных странах Европы, например, в Италии, Франции и Германии, число заболевших продолжает расти в геометрической прогрессии. В Южной Корее отмечены повторные заражения вирусом, вызывающим пневмонию нового типа. Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует явный риск пандемии коронавируса.

Начнем с новостей из Китая. Число скончавшихся от коронавируса COVID-19 в стране достигло 2912 человек. Всего в Китае зафиксировано 80026 случаев заражения, сообщает госкомитет здравоохранения страны.

За прошедшие сутки в КНР скончались 42 человека, все в провинции Хубэй. Подтверждено 202 новых случая заболевания, в Хубэе 196 из них.

В медучреждениях в настоящее время находятся 32,6 тыс. человек, более 7 тыс. — в тяжелом состоянии. Выздоровели более 44 тыс. человек.

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Вирус COVID-19, вызывающий пневмонию нового типа, продолжает уносить жизни в Европе.

Самое бедственное положении сложилось в Италии. По данным местных экстренных служб, число больных там подскочило уже до 1577, а 34 скончались.

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Во Франции, по сообщению властей, количество зараженных увеличилось сразу на треть — со 100 до 130. Двое из пациентов умерли. Из-за коронавируса Лувр даже решился временно прервать свою работу. Музей принес извинения всем посетителям, указав, однако, что, поскольку «визитеры приезжают отовсюду, риск действительно очень велик».

На территории ФРГ, согласно инфекционистам Института Коха, к 117 инфицированным прибавилось еще 12.

Коронавирус сегодня был выявлен в Шотландии: там заболел пока один человек. В Британии, в состав которой входит Шотландия, коронавирус нашли у 35 человек.

Также заболели 24 человека в Швейцарии. В Чехии также зарегистрировали первые три случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава минздрава Адам Войтех.

По его словам, двое больных лежат в пражской больнице Na Bulovce, один — в больнице города Усти-над-Лабем. Первый пациент вернулся из Италии, где проводил отпуск на горнолыжном курорте, второй вернулся в Прагу после стажировки в университете в Италии, третий пациент — американка, которая учится в Милане

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Из Европы перенесемся в Мексику и Эквадор. В обеих странах вирус был выявлен совсем недавно. И в Мексике, и в Эквадоре на настоящий момент насчитывается по пять заболевших.

В Эквадоре все пятеро заболевших контактировали с первой пациенткой, которая в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии, сообщила глава Минздрава страны Каталина Андрамуньо. Новые случаи пока протекают без тяжелых проявлений, пациенты изолированы в своих домах.

В Мексике, в свою очередь, зарегистрирован пятый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Он стал первым в штате Чиапас, сообщил журналистам глава Минздрава штата Хосе Крус.

По информации ведомства, заболевшей оказалась 18-летняя девушка, которая жила и училась в Италии, но вернулась домой после вспышки эпидемии. Она обратилась к врачам еще до проявления симптомов заболевания.

Из 14 родственников, контактировавших с больной, четверо помещены под наблюдение врачей. Известно также, что девушка возвратилась из Италии вместе с другой мексиканкой, которой до этого также диагностировали коронавирус.

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Из Европы - в Белоруссию. Здесь зарегистрированы уже два случая коронавируса. В Витебске подтвердился диагноз у положенной на карантин женщины.

По информации Министерства здравоохранения, белоруска вместе с двумя сослуживцами вернулась на родину из Италии. У изолированных с ней коллег вируса не нашли.

Первый зараженный коронавирусом появился в стране на этой же неделе. В пятницу заболевание, от которого пока нет вакцины, было зарегистрировано у иранского студента.

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В российской столице 1 марта был госпитализирован первый пациент, который может быть инфицирован коронавирусом. Об этом сообщили в мэрии. Пациенту 29 лет; еще два человека, с которыми он контактировал, помещены в карантин. Речь идет о друге и брате москвича.

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Мужчина почувствовал себя плохо, находясь в Италии. За два дня до вылета из Милана на родину у него проявились симптомы, похожие на простуду.

Ранее в России выявили двух заболевших с коронавирусом, оба успешно вылечились.

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В Японии заразились коронавирусом более 900 человек. Японцы начали массово скупать туалетную бумагу. Люди опасаются, что на фоне коронавируса могут начаться перебои с ее производством.

Ситуация потребовала вмешательства местных властей. «Все производство туалетной бумаги находится в Японии. Есть достаточный запас этого товара», — заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ и попросил спокойнее отнестись к закупочной деятельности.

Японцы запасаются бумажными полотенцами и салфетками еще и потому, что в местных СМИ появились сведения о том, что медицинские маски якобы делаются из того же материала, что и туалетная бумага.

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Еще один заболевший коронавирусом умер в Южной Корее — общее число жертв достигло 17 человек. Также зарегистрировано 219 новых случаев заражения, передает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения РК.

Всего инфицированы в стране 3150 человек.

Также стало известно, что одна из выписанных из больницы пациенток Сихын в городе повторно обратилась за медицинской помощью.

В результате обследования у 73-летней женщины второй раз подтвердили коронавирус, от которого у нее не выработался иммунитет.

Мэр города сообщил на своей странице в Facebook, что выписали женщину еще 22 февраля, а 27 февраля снова забрали в медучреждение в Соннаме.

Власти Южной Кореи посоветовали в ближайшие дни не покидать свои дома.

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И напоследок курьезное по теме: эпидемия коронавируса не мешает популярным бьюти-блогерам размышлять на темы красоты и стиля. Более того, в соцсетях начался настоящий флешмоб, в котором медицинская маска стала модным аксессуаром.

Визажисты наперебой дают девушкам советы о том, как выглядеть привлекательно даже под медицинской маской.

Главная рекомендация заключается в том, что акцент необходимо делать на глаза и брови, — ведь только они и остаются на виду.

Модницам предлагают воспользоваться тенями с легким блеском или нанести черную подводку, а также поэкспериментировать с блесками и стразами.

Кроме того, глаза можно выделить при помощи контактных линз или и вовсе подобрать макияж под цвет маски.

Таким образом, коронавирус пришел уже в более чем 60 стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня оценила число зараженных в 7169 — это не считая Китая. Только в КНР коронавирусную инфекцию нашли у 81 тыс. жителей. В общемировом масштабе эпидемия унесла уже 3001 жизнь.

В связи с этим россиянам убедительно рекомендуют не выезжать в ближайшее время за границу и помнить, что ни жара, ни холод от вируса не защищают. «Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации», — сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Также Попова дала совет, как правильно носить маску. Главное, говорит, чиновница, не мять маску в руках, протирать ею стол, снимать и снова одевать. По словам Поповой, ношение «любой» продающейся в стране чистой маски и регулярная, через два-три часа ее замена, «безусловно, защищает» от COVID-19. При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что маски необходимо носить только зараженным либо врачам. Здоровым людям эти приспособления, скорее, навредят.

По инф. rosbalt.ru

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