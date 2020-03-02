В России — «коронавирусные беглецы»

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус.

«Она приехала из Китая, после чего у нее поднялась температура. В соответствии с протоколом, ее положили в инфекционную больницу. Однако она оттуда сбежала», — заявили в правительстве города. Чиновники рассказали, что к этому времени у нее уже были взяты два анализа из трех. Их результаты были отрицательными.

«У нас есть решение суда, который мы инициировали, по принудительному помещению ее в инфекционное отделение. Она сейчас находится в розыск», — сообщила главный государственный санитарный врач республики Крым Наталья Пеньковская.

14 февраля из карантинного бокса Боткинской больницы в Санкт-Петербурге сбежали еще трое человек. Боксы покинули 23-летний Игорь, 18-летняя Ольга и 32-летняя Анна Рыбакова. В городском управлении Роспотребнадзора подтвердили факт побега этих пациентов, но сообщили, что двое из них уже вернулись обратно в больницу.

в Санкт-Петербурге сбежали еще трое человек. Боксы покинули 23-летний Игорь, 18-летняя Ольга и 32-летняя Анна Рыбакова. В городском управлении Роспотребнадзора подтвердили факт побега этих пациентов, но сообщили, что двое из них уже вернулись обратно в больницу. 17 февраля Петроградский суд Петербурга разрешил принудительно госпитализировать домохозяйку Аллу Ильину. В этот же день главный санитарный врач города Наталья Башкетова подала иск ко второй сбежавшей пациентке — Анне Рыбаковой. Роспотребнадзор считает, что Рыбакова может представлять опасность для окружающих.

19 февраля председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец уволил главного врача инфекционной больницы имени Боткина Алексея Яковлева.

Напомним, что случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 53 странах мира. Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян. Были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем. Позже власти заявили о введении ограничений на полеты в Южную Корею и Иран. Некоторые заголовки по пугающей теме:

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