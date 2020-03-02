В России — «коронавирусные беглецы»

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус.
«Она приехала из Китая, после чего у нее поднялась температура. В соответствии с протоколом, ее положили в инфекционную больницу. Однако она оттуда сбежала», — заявили в правительстве города. Чиновники рассказали, что к этому времени у нее уже были взяты два анализа из трех. Их результаты были отрицательными.
«У нас есть решение суда, который мы инициировали, по принудительному помещению ее в инфекционное отделение. Она сейчас находится в розыск», — сообщила главный государственный санитарный врач республики Крым Наталья Пеньковская.
14 февраля из карантинного бокса Боткинской больницы в Санкт-Петербурге сбежали еще трое человек. Боксы покинули 23-летний Игорь, 18-летняя Ольга и 32-летняя Анна Рыбакова. В городском управлении Роспотребнадзора подтвердили факт побега этих пациентов, но сообщили, что двое из них уже вернулись обратно в больницу.
17 февраля Петроградский суд Петербурга разрешил принудительно госпитализировать домохозяйку Аллу Ильину. В этот же день главный санитарный врач города Наталья Башкетова подала иск ко второй сбежавшей пациентке — Анне Рыбаковой. Роспотребнадзор считает, что Рыбакова может представлять опасность для окружающих.
19 февраля председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец уволил главного врача инфекционной больницы имени Боткина Алексея Яковлева.
Напомним, что случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 53 странах мира. Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян. Были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем. Позже власти заявили о введении ограничений на полеты в Южную Корею и Иран. Некоторые заголовки по пугающей теме:
Финансирование лечения всех пациентов с орфанными (редкими) болезнями должно осуществляться за счет средств федерального бюджета. С таким мнением выступила глава департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.
В России разработаны и уже производятся самые современные лекарства для лечения сахарного диабета, сообщает "РГ". Полгода назад были зарегистрированы сразу три инсулиносодержащих препарата: биосимиляры аналогов инсулина короткого действия, комбинации аналогов инсулинов короткой и средней продолжительности действия и препарат длительного действия.
Темпы современной жизни диктуют свои правила, мы все время куда-то спешим, мало спим и едим на бегу. Длиннющие списки дел не позволяют остановиться и отдохнуть. В результате можно заработать хроническую усталость.
Во время простуды, ОРВИ или гриппа полезно побольше пить. Подойдут морсы, отвары трав, а можно заварить вот такой лечебный чай. Он не только поможет снять отечность, но и насытит организм витаминами и антиоксидантами, и ускорит выздоровление.
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