Испытания вакцины от коронавируса Китай начнёт к маю

В Китае приступят к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса не раньше апреля. Об этом сообщил замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь. Между тем, в материковом Китае от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 2236 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения составило 75465.
Как сообщает агентство «Синьхуа», ожидается, что часть вакцин будут протестированы на людях с апреля по май.
Некоторые вакцины уже начали испытывать на животных. Также рассматривается возможность использовать препараты со стволовыми клетками и лекарства для борьбы с синдромом системного воспалительного ответа.
Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов прокомментировал решение Петроградского районного суда о принудительном медицинском обследовании жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из инфекционной больницы имени Боткина, куда была помещена с подозрением на коронавирус после возвращения из Китая.
В Китае приступят к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса не раньше апреля. Об этом сообщил замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь. Между тем, в материковом Китае от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 2236 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения составило 75465.
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