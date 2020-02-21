Испытания вакцины от коронавируса Китай начнёт к маю

В Китае приступят к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса не раньше апреля. Об этом сообщил замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь. Между тем, в материковом Китае от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 2236 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения составило 75465.

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Как сообщает агентство «Синьхуа», ожидается, что часть вакцин будут протестированы на людях с апреля по май.

Некоторые вакцины уже начали испытывать на животных. Также рассматривается возможность использовать препараты со стволовыми клетками и лекарства для борьбы с синдромом системного воспалительного ответа.

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По инф. rosbalt.ru

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