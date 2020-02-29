Эксперты ВОЗ опровергают: ни жара, ни мороз от коронавируса не защищают!

Также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус озвучил последние данные о числе зараженных коронавирусом за пределами Китая.
По его словам, вирус уже распространился в 49 странах и поразил не менее 4351 человека, из которых 67 скончались.
При этом скорость заражения на территории Китая начала снижаться, и за последние сутки там заболели «всего» 329 человек — наименьшее число за месяц.
В связи с быстрой экспансией вируса ВОЗ повысила оценку его риска на глобальном уровне до «очень высокого», добавил Гебрейесус.
Глава ВОЗ заверил, что уже через несколько недель можно будет изучить первые результаты вакцин от коронавируса, которые разрабатываются в разных странах.
«Свыше 20 вакцин разрабатываются в мире и несколько препаратов проходят клиническое исследование. Мы ожидаем первые результаты через несколько недель», — заявил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.
Накануне Гебрейесус не исключил, что ситуация с распространением коронавируса в мире может «выйти из-под контроля», если затронутые этой инфекцией страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию.
«На прошлой неделе США провели военные учения, имитирующие „ограниченный“ ядерный конфликт с Россией, подтвердил высокопоставленный представитель Пентагона. Эти военные учения примечательны в связи с очень необычным решением Министерства обороны США проинформировать журналистов о деталях, а также тем, что они воплотили противоречивое представление о том, что будет возможно сражаться и выиграть битву с применением ядерного оружия, и при этом противостояние не приведет к полномасштабному конфликту, который положит конец этому миру», — передает The Guardian.
5 марта очередная годовщина со дня смерти Сталина. Популярность «вождя всех народов» в обществе бьёт рекорды: согласно опросу «Левада-центра», 51% уважают, восхищаются или симпатизируют генералиссимусу. Целых 70% считают положительной его роль в истории страны. Это невероятный показатель для тоталитарного диктатора, за время правления которого реальные доходы населения снизились, а попытки списать всё на войну смешны. Социологи объясняют этот феномен фрустрацией общества, которое хочет перемен, а западная демократия как модель дискредитирована пропагандой.
Заведующая детского сада в Перми, где детям включили песню про водку и вино, написала заявление об увольнении. В городском департаменте образования также объявили выговор ответственному чиновнику ведомства, сообщает RT.
Следственный комитет России предъявил бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко новое обвинение в получении взяток, пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко. Сейчас Захарченко отбывает наказание по аналогичному делу.
Калининский районный суд Петербурга отправил под стражу бывшую замглавы администрации Калининского района Петербурга Елену Кочкину, которую обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Никакие куски истории нельзя исключать из памяти народной, надо учиться на ошибках и использовать их во благо. А для этого следует, на мой взгляд, различать и разделять последствия порочных и преступных деяний руководящей политической системы страны и ее лидеров от трудовой деятельности, воинского мужества и массового героизма подавляющего большинства народа, умевшего побеждать внешних врагов в критические моменты истории и создавшего мощную экономическую базу для дальнейшего развития страны.
Ученые под руководством Аманды Хемптон из Школы ветеринарной медицины Университета штата Луизиана утверждают, что звучащая в кабинете ветеринара музыка снижает уровень стресса у кошек во время врачебного осмотра. Но это должна быть музыка, сочиненная специально для кошек.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.