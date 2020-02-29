Эксперты ВОЗ опровергают: ни жара, ни мороз от коронавируса не защищают!

Во Всемирной организации здравоохранения опровергли предположение о том, что коронавирус боится экстремально высоких и низких температур.

Глава подразделения экстренных заболеваний Мария Ван Керкхове отметила, что в разных климатических условиях COVID-19 проявляется совершенно одинаково.

В качестве примера она привела первый случай заболевания в Мексике, где сейчас царит довольно жаркая погода. При этом «поведение» вируса во время мороза пока не удалось протестировать.

«Нам необходимо рассматривать этот вирус как такой, который может передаваться в Мексике точно так же, как и в Китае, и мы должны быть к этому готовы…», — добавила Ван Керкхове.

Ранее в связи с быстрой экспансией вируса ВОЗ повысила оценку его риска на глобальном уровне до «очень высокого».

Напомним наши новости по этой тревожащей все человечество проблеме:

Также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус озвучил последние данные о числе зараженных коронавирусом за пределами Китая.

По его словам, вирус уже распространился в 49 странах и поразил не менее 4351 человека, из которых 67 скончались.

При этом скорость заражения на территории Китая начала снижаться, и за последние сутки там заболели «всего» 329 человек — наименьшее число за месяц.

В связи с быстрой экспансией вируса ВОЗ повысила оценку его риска на глобальном уровне до «очень высокого», добавил Гебрейесус.

Глава ВОЗ заверил, что уже через несколько недель можно будет изучить первые результаты вакцин от коронавируса, которые разрабатываются в разных странах.

«Свыше 20 вакцин разрабатываются в мире и несколько препаратов проходят клиническое исследование. Мы ожидаем первые результаты через несколько недель», — заявил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Накануне Гебрейесус не исключил, что ситуация с распространением коронавируса в мире может «выйти из-под контроля», если затронутые этой инфекцией страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию.

По инф. rosbalt.ru

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