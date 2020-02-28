По поводу коронавируса запаниковал уже сам генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует явный риск пандемии коронавируса, и призвал правительства сделать все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Напомним, вирус охватывает все большее количество стран — заразились вирусом уже жители Европы, Грузии, Японии, Ирана, Южной Кореи. Первые случаи заражения есть в Израиле. Ранее китайские медики утверждали, что эпидемия пойдет на спад к концу февраля-началу марта.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Во время своего выступления перед студентами The new school в Нью-Йорке Гутерреш выразил беспокойство по поводу развивающихся стран, чьи возможности для борьбы с вирусом ограничены. Он также подчеркнул, что во время борьбы с вирусом нужно «избегать унижения людей и соблюдать права человека».

По мнению генсека ООН, пандемия коронавируса может оказать разрушительное воздействие на мировую экономику.

Напомним, к настоящему моменту во всем мире зарегистрировано 82294 случая заражения коронавирусом, 3664 из них — за пределами Китая. Вакцины от вируса пока до сих пор нет.

А вот другие свежие новости о стремительно распространяющейся инфекции:

Возросло число умерших от коронавируса в Италии. Теперь официально инфекция погубила 14 человек, уточнили в службе гражданской обороны страны. Всего в Италии зафиксированы 528 случаев заражения. У СМИ даже появились предположения, что коронавирусом мог заразиться Папа Римский.

27 февраля он не принял участия в запланированной литургии в базилике Сан-Джованни на Латеранском холме из-за недомогания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

Во время недавней мессы у Франциска был кашель и насморк. Пока в Ватикане не сообщили о характере болезни Папы Римского, однако заявили, что он впоследствии вернется к исполнению своих обязанностей.

Ранее российское правительство попросило отложить поездку в эту страну. Также туристам порекомендовали отказаться от посещения Южной Кореи и Ирана.

***

В Азербайджане госпитализированы порядка 200 человек, у которых заподозрили коронавирус. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Медики выражают беспокойство из-за наплыва людей из Ирана и опасаются, что число потенциально зараженных вырастет в несколько раз.

Однако ни одного подтвержденного случая заболевания вирусом в стране пока нет.

***

В Иране коронавирусом заразилась вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. По ее словам, был проведен анализ, который оказался положительным.

По последним данным, число заражений коронавирусом в Иране достигло 245, 26 человек умерли.

***

В Японии, в свою очередь, премьер-министр Синдзо Абэ выступил за то, чтобы с понедельника по всей стране закрыли школы. Он считает такую меру необходимой для предотвращения эпидемии коронавируса.

Ранее агентство Kyodo сообщало, что закрыть все школы — около 1,6 тыс. — планируется в северной префектуре Хоккайдо. Сейчас там зафиксировано 35 случаев заражения.

По последним данным, жертвами вируса в Японии стали семь человек. Как уточняет телеканал NHK, четверо погибших — с круизного лайнера Diamond Princess.

Всего в стране выявили более 860 случаев заражения, в основном это пассажиры и экипаж Diamond Princess

***

Посольство РФ в Южной Корее настоятельно рекомендует россиянам, находящимся в этой стране, встать на консульский учет в своих консульских округах. Эта мера поможет быстро связаться с ними в случае экстренной эвакуации, поясняют дипломаты в Facebook. Рекомендации связаны с ухудшением в Южной Корее ситуации с распространением коронавируса.

За последние сутки в Южной Корее подтверждено 1 тыс. 766 случаев заражения, умерли 13 подцепивших коронавирус. Накануне Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей, сделав исключение только для «Аэрофлота» и «Авроры».

***

Германия находится в начале эпидемии заболевания коронавируса COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, пишет газета Tagesspiegel.

По его словам, вызывает опасение то, что «цепочки, по которым идет заражение коронавирусом SARS-CoV-2, с недавнего времени стало крайне сложно отследить». Однако министр призвал граждан не поддаваться панике и не идти в больницу из-за простого кашля.

Он также добавил, что в Германии создан кризисный штаб по противодействию эпидемии.

Напомним, в Германии — в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия — за последние дни выявлено 10 случаев заражения коронавирусом.

***

Вдвое выросло число зараженных коронавирусом во Франции, два человека скончались Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, число заболевших достигло 38 человек.

Ранее сообщалось, что факт заражения COVID-2019 во Франции подтвержден у 18 человек.

***

Эксперты, в свою очередь, посчитали, что кризис вокруг заболевания, вызванного новым китайским коронавирусом, может обойтись мировому туризму в $22 млрд. Такую оценку 27 февраля озвучила председатель Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гевара.

По ее словам, «граждане Китая — это путешественники, которые тратят больше всего, когда куда-то отправляются».

Эксперты Bank of America также сделали прогноз, что 2020 год может стать для мировой экономики худшим с 2009, когда закончился глобальный экономический кризис.

По оценке специалистов, темпы экономического роста могут упасть до 2,8% при том, что в последнее десятилетие они составляли более 3%. Одной из главных причин называют замедление китайской экономики, вызванное эпидемией коронавируса.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Олег Чередниченко оценил потери экономики РФ от китайского коронавируса в примерно 100 млрд рублей. Причем, на его взгляд, некоторые отрасли после острой фазы развития вируса смогут «отыграть» ситуацию, но некоторые сферы экономики этот сделать не смогут.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...