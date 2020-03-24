Помнят сегодня немногие: «испанка» была куда страшнее нынешнего коронавируса

Разбушевавшаяся в 2020-м году эпидемия коронавируса не такая страшная, как «испанка». Так в народе назвали пандемию гриппа, которая свирепствовала в 1918 году и унесла жизни до 100 млн. человек.

Беспрецедентное массовое заболевание, от которого погибали не только обычные люди, но и знаменитости, обросло мифами. Профессор Ричард Гундерман из Университета Индианы рассказал о мифах и о том, как все происходило в реальности исходя их точки зрения современной науки и медицины.

Миф, согласно которому эпидемия появилась в Испании

Независимо от названия, «испанка» возникла не в Испании и не так сильно пострадала от нее. Первая вспышка возникла во время Первой мировой войны. Поэтому страны-участники, включая Россию, Великобританию, Францию, Австрию, Германию, пытались тщательнее скрыть масштабы распространения заболевания с целью избежать паники у своих и не питать надеждами врагов.

Испания выбрала нейтралитетную сторону в Первой мировой войне, поэтому правительству не зачем было умалчивать о проблеме. Отсюда появилось ложное впечатление, будто в 1918 году жители Испании пострадали больше других. В реальности, хоть в данной стране было много потерь, но в Греции, Португалии, а также Италии погибших было гораздо больше.

Миф о том, что эпидемия была спровоцирована особенным вирусом

В связи с тем, что грипп в 1918 году распространился очень быстро и за первые 6 месяцев погибли 25 млн человек, появилось мнение о том, что «испанка» является супервирусом.

Но согласно результатам более поздних исследований, данный вирус хоть и унес жизни многих людей, особенно не отличался от штаммов, которые вызвали другие пандемии. Причина такой беспрецедентной летальности, скорее всего, заключалась в плохом питании и антисанитарных условиях, тесных военных лагерях и стремительно расширяющихся городах. К тому же, многие сейчас убеждены, что из-за развития бактериальной пневмонии в легких инфицированных гриппом людей было много смертей.

У «испанского гриппа» было 3 волны. Первая волна, возникшая в 1918 году, спровоцировала низкий уровень смертности. Следующая бушевала с октября по декабрь 1918 года и повлекла самую высокую степень смертности. Последняя третья волна проявилась весной 1919 года и оказалась тяжелее чем первая, однако не такая серьезная, как вторая.

Миф о том, что благодаря иммунизации удалось справиться с эпидемией

В 1918 году иммунизацию от «испанки» не проводили. Вероятно, от бушевавшего гриппа защитило влияние предыдущих штаммов. К примеру, уровень смертности у солдат, давно служащих в армии был ниже, в отличие от пришедших новобранцев. К тому же, вирус быстро мутировал и стал менее смертоносным. Это естественный отбор: штамм, который имеет высокую летальность, быстро приводит гибели своего хозяина и не способен распространиться с такой же легкостью, как менее летальный вирус.

Людям иногда угрожают опасности в виде эпидемий. Грозные болячки подстегивают человечество изобретать новые вакцины и уметь быстро реагировать на непростые вызовы. Но «испанка», хоть мифы и правда о ней интересны, осталась в прошлом. А сейчас нам бы с коронавирусом справиться, чтобы «корону» свою он, наконец, потерял. И желательно навсегда.

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По инф. 1rre.ru

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