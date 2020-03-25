Коронавирус – тот еще живчик, оказывается!

Коронавирус оставался активным в каютах лайнеров компании Princess Cruise в течение 17 дней после того, как помещения покинули заболевшие пассажиры, заявили эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний CDC.

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Специалисты провели исследования кают пассажиров с COVID-19 на круизных лайнерах Diamond Princess и Grand Princess, передает CNBC. Вирус был найден на различных поверхностях в каютах лайнеров Diamond Princess в Японии и Grand Princess в Калифорнии, включая и каюты тех пассажиров, у которых не было симптомов инфекции. Для окончательного уничтожения вируса понадобится полная дезинфекция кают.

Отметим, ранее ученые называли сроком жизни вируса на пластике и нержавеющей стали три дня. Теперь планируются новые исследования продолжительности жизни вируса вне человеческого организма.

О коронавирусной инфекции наш портал для пожилых пишет немало. Публикуем мы и хронику распространения инфекции, и истории заразившихся людей, и советы медиков, и рассказываем о попытках и способах сдерживания пандемии. Предлагаем в этот раз взглянуть вот на какие заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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