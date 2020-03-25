Коронавирус – тот еще живчик, оказывается!

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Коронавирус оставался активным в каютах лайнеров компании Princess Cruise в течение 17 дней после того, как помещения покинули заболевшие пассажиры, заявили эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний CDC.
Специалисты провели исследования кают пассажиров с COVID-19 на круизных лайнерах Diamond Princess и Grand Princess, передает CNBC. Вирус был найден на различных поверхностях в каютах лайнеров Diamond Princess в Японии и Grand Princess в Калифорнии, включая и каюты тех пассажиров, у которых не было симптомов инфекции. Для окончательного уничтожения вируса понадобится полная дезинфекция кают.
Отметим, ранее ученые называли сроком жизни вируса на пластике и нержавеющей стали три дня. Теперь планируются новые исследования продолжительности жизни вируса вне человеческого организма.
О коронавирусной инфекции наш портал для пожилых пишет немало. Публикуем мы и хронику распространения инфекции, и истории заразившихся людей, и советы медиков, и рассказываем о попытках и способах сдерживания пандемии. Предлагаем в этот раз взглянуть вот на какие заголовки:
Администрация Свято-Казанского монастыря ликвидировала местный приют для животных. Когда за собаками приехали волонтеры и полиция, представители монастыря заявили, что «случилось чудо, и собаки улетели».
Президент Владимир Путин выступил с обращением к жителям России в связи с пандемией коронавируса и влиянием, которое этот кризис оказывает на жизнь страны. Глава государства озвучил целый ряд мер социальной поддержки граждан, заявил о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию и объявил, что следующая рабочая неделя будет нерабочей.
Госдума намерена 31 марта рассмотреть поправки в УК РФ об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в связи с пандемией коронавируса. Так, для нарушителей карантина предполагается наказание до 7 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе нижней палаты.
Ирина Прохорова – глава издательства «Новое литературное обозрение», сестра бизнесмена и политика Михаила Прохорова. Она была руководителем партии «Гражданская платформа», на которую в 2012-м «рокировочном» году так надеялись средний класс и интеллигенция России. Сегодня, в эпоху дрессированной Думы и фейковых партий, Ирина Прохорова занимается развитием культуры и образования – тем, что действительно делает Россию страной.
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс убежден, что российская бюджетная система защищена от негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 благодаря тому самому фонду, который «многократно был обруган и проклят». Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Высказывание политика, известного с 1990-х годов словами о «не вписавшихся в рынок» жителях РФ, вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
Отделка ванной – важное и ответственное мероприятие. Здесь нужно все продумать заранее, чтобы было герметично от воды и пара и непременно красиво и радостно, поскольку ванная комната – особая, ее назначение – дарить чистоту и нести позитивный настрой.
Суд Ненецкого автономного округа постановил направить на принудлечение Дениса Поздеева. Он зашел в один из детсадов Нарьян-Мара и зарезал шестилетнего ребенка, позднее объяснив свои действия «заклинаниями в голове». Мы рассказывали об этой жуткой истории, которая потрясла всех...
Мясо и рыбу в морозильной камере нужно хранить не дольше трех месяцев, рассказал руководитель направления «Продукты питания из сырья животного происхождения» Университета ИТМО, профессор Александр Ишевский.
Министерство здравоохранения РФ в тандеме с Минкомсвязи создало специальный веб-сервис по коронавирусу. Сервис доступен всем, кто зарегистрирован на Едином портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Польша выдала России директора компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат», совладельца торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса нового типа было решено дать поручение региональным властям закрыть кинотеатры, ночные клубы, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры по всей России. Кроме того, оперштаб выступил с требованием запретить кальяны в барах и ресторанах. Санаторно-курортное лечение также приостанавливается.
Пандемия коронавируса внесла жесткие коррективы в спортивные события. Турниры отменяются во всем мире, огромные спортивные комплексы уходят на карантин. На этом фоне ярким пятом смотрится продолжающийся чемпионат Беларуси по хоккею. По словам защитника сборной страны Степана Фальковского, «паники никакой нет».
47-летняя французская певица и актриса Ванесса Паради, долгое время состоявшая в отношениях с Деппом, мать его детей, в очередной раз заступилась за Джонни. Которого бывшая жена, актриса Эмбер Херд, обвинила в изощренном домашнем насилии.
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