Стал известен средний возраст умерших от коронавируса

Вирусологи из немецкого Института Роберта Коха определили, в каком возрасте в среднем наступает смертность от коронавируса. По данным ученых, это преклонный возраст — 82 года.

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Глава учреждения Лотар Вилер также сообщил, что заражаются в среднем в 45 лет.

Медики не раз предупреждали, что вирус, вызывающий атипичную пневмонию COVID-19, представляет особую угрозу для пожилых, а также для тех, чей иммунитет ослаблен серьезными болезнями. Вирус также больше атакует мужчин, нежели женщин.

Ранее Институт Коха сообщил, что в Германии коронавирусом заразились уже почти 27 тыс. 500 человек. При этом летальных исходов на такое количество заболевших мало — 114.

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По инф. rosbalt.ru

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