Коронавирус косит людей по миру, а Никите Джигурде не дал пока уладить наследственные дела

Эпатажный Никита Джигурда пристально следит за ситуацией вокруг коронавируса. Ведь он и сам уже от него пострадал. На днях Джигурда должен был лететь во Францию, чтобы наконец-то получить наследство умершей кумы Людмилы Браташ. Но из-за коронавируса все его планы рухнули.
Во Франции введен жесткий карантин: выходить на улицу можно только по одному, – говорит Никита Борисович. – Хотя еще три дня назад Марина спокойно устраивала пробежки с детьми. Перемещаться по городу уже запрещали, но в своем районе, где ты живешь, можно. Сейчас все то же самое. Только требования стали жестче: из дома необходимо выходить только по одному. Когда Марина об этом узнала, позвонила мне и заплакала. Она теперь не может бегать с детьми! Вот это ее больше всего расстроило. Они сидят в замкнутом пространстве. Так что по сравнению с Францией у нас лафа!
Расстраивает Анисину и то, что Джигурда вынужден находиться вдали от семьи. Никита планировал уехать в Париж на этой неделе, но авиасообщение отменили.
– Маринка очень расстроена, что я не прилетел, – продолжает Джигурда. – Я должен был уехать на днях в Париж, чтобы оформить на себя квартиру, которую мы выиграли после двух судов. Несколько дней собирался побыть в столице один, а потом планировал поехать к Маринке с детьми. Но я не смог этого сделать. Марина, естественно, была очень расстроена. Радует, что никакой продовольственной паники в Париже нет. Французы закупились всем необходимым, поэтому по улицам не гуляют. Это же не наши люди, которые вынуждены жить от зарплаты до зарплаты. Наши правители должны задуматься, когда платят миллионы долларов футболистам, сколько получают ученые-вирусологи? Копейки! Вот и зацените теперь, что дороже: футбол или жизни людей.
Сам Джигурда не верит в то, что коронавирус так опасен для человечества. Поэтому он просит сохранять спокойствие.
– Вся эта паника по всему миру поднята искусственно, – уверяет Джигурда. – Этим пользуются игроки геополитического уровня. Сейчас банкротятся предприятия, скупаются по дешевке акции и ценные бумаги. Теперь ими владеют те, кто поднял эту шумиху. Каждый год от гриппа умирают 650 тысяч человек – по 54 тысячи в месяц. А от коронавируса за четыре месяца умерло около двадцати тысяч. Разделите и увидите: та же картина, что и при эпидемиях гриппа. Запустите статистику по поводу СПИДа, который гораздо опаснее. Им заражен молодняк. Если бы люди с таким усердием на весь мир рассказывали правду о СПИДе, паники было бы еще больше. Большинство людей просто бы перестали заниматься любовью и сексом!
Джигурда уверен: вскоре коронавирус будет побежден. И людям разрешат выходить из своих домов.
– Как оптимисту мне хочется верить, что это произойдет как можно раньше, – продолжает Джигурда. – Это случится, когда будет найдена вакцина, все страны ею закупятся, как люди гречкой, макаронами и туалетной бумагой. Кто-то сделает колоссальные бабки на этом. Вот тогда коронавирус исчезнет. До следующей пандемии. Три или четыре года назад великий Билл Гейтс говорил: «Люди заблуждаются, что погибнут от ядерной катастрофы. Они начнут умирать от вирусов и пандемий. Больше десяти миллионов!» Чубайс тоже об этом заявлял, что есть мировая программа, по которой на планете должно остаться два миллиарда человек. Вот эта идея и воплощается правителями земного шарика... Мир уже не будет никогда таким. Люди в панике и страхе. Они никогда бы не согласились в гармоничном состоянии на такие меры. А сейчас репетиция нового мира: самоизоляция, всем сидеть по норам.
Кому-то в период эпидемии коронавируса не до жиру – быть бы живу, а других заботят и иные материи – наследство, к примеру. Но Никита Джигурда не теряет здесь оптимизма и верит в то, что вирус будет сражён и всё наладится. Стоит проникнуться и нам его настроением. А потом уже, после победы над COVID-19, кто куда – одни большие и малые экономические раны зализывать, а артист во Францию – квартиру оформлять.
В целом наследственные дела – тема весьма щепетильная, решая споры, здесь и родные могут сделаться чужими. И поэтому о наследниках (кому, сколько и что) лучше побеспокоиться заранее. И обязательно быть в курсе юридических нововведений. Так, нотариусы, к примеру, меняют правила работы с бумагами по наследству. А вы знали об этом?
Sobesednik.ru
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Коронавирус косит людей по миру, а Никите Джигурде не дал пока уладить наследственные дела
Эпатажный Никита Джигурда пристально следит за ситуацией вокруг коронавируса. Ведь он и сам уже от него пострадал. На днях Джигурда должен был лететь во Францию, чтобы наконец-то получить наследство умершей кумы Людмилы Браташ. Но из-за коронавируса все его планы рухнули.
-
Карантин — походу в музей не помеха. Хотя бы и онлайн
В Москве составили рейтинг музеев, где больше всего оцифрованных экспонатов. По данным официального портала мэра, самая богатая онлайн-коллекция — в Государственном биологическом музее имени Тимирязева.
-
Россияне атаковали банки из-за закона о «кредитных каникулах»
Крупнейшие российские банки фиксируют резкий рост просьб граждан о кредитных каникулах, и счет уже идет на сотни и тысячи обращений в день.
-
Природная рента: так где же наша доля в богатствах России?
Наверное, ни один наш соотечественник задается вопросом: «Почему мы, россияне, не имеем права пользоваться прибылью от экспорта нефти, газа и прочих ресурсов нашей богатой страны, а между тем уровень жизни неуклонно снижается?»
-
Скандальный протоиерей Смирнов дал показания следователям
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов побывал у следователей из-за начатой проверки в связи с его скандальным заявлением о «бесплатных проститутках».
-
Обратившись к народу, президент РФ пообещал соцвыплаты. Подробнее, кому повезет
В телеобращении к нации 25 марта президент РФ анонсировал целый ряд мер социальной поддержки, призванных финансово поддержать некоторые категории россиян. Несмотря на то что некоторые из них должны начать реализовываться уже 1 апреля (то есть фактически сегодня), у многих граждан до сих пор нет ясного понимания ни по поводу «осчастливленных» категорий, ни по тому, как именно эти выплаты будут назначаться и перечисляться. Попробуем разобраться...
-
ГКБ им. Спасокукоцкого откроет свои двери для пациентов с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил лечебный корпус № 6 Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого, который сейчас перепрофилируют в коронавирусный стационар, и поручил ускорить его открытие.
-
Алла Пугачёва рассказала, почему развелась с Киркоровым
Одним из самых громких событий в 90-е годы стало бракосочетание двух звёзд отечественного шоу-бизнеса - Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова. Их отношения неизменно привлекали внимание СМИ, не обошлось и без различных слухов, обвинений в фиктивности союза двух артистов с большой разницей в возрасте.
-
Лекарства теперь можно купить онлайн. Чиновники разрешили
Госдума приняла в окончательном чтении закон, разрешающий продавать лекарства через интернет. Препараты, на которые нужен рецепт от врача, тоже можно будет продавать онлайн, но только до конца 2020 года.
-
Сколько денег богачи потеряли в России с начала года?
Совокупное состояние богатейших россиян сократилось за первые 3 месяца текущего года на $62,65 млрд, причем только за один март они лишились $33,1 млрд.
-
Анастасия Волочкова вспомнила о детстве в коммуналке
Как и многие другие звёзды российского шоу-бизнеса, знаменитая балерина Анастасия Волочкова решила уйти в самоизоляцию на фоне эпидемии коронавируса. Карантин у балерины проходит в шикарном особняке в Подмосковье.
-
Как вернуть деньги за невозвратные билеты на самолет?
Минтранс РФ рассказал, при каких условиях пассажиры могут вернуть деньги за авиабилеты, купленные по «невозвратным» тарифам, в ситуации ограничений из-за коронавируса.
-
Время возвращенцев: больше 150 тысяч россиян из-за пандемии прилетели на родину
В Москве подсчитали, что еще примерно 25 тысяч россиян изъявили желание вернуться на родину из-за обстоятельств, связанных с эпидемией коронавируса и мерами по карантину и закрытию границ. Ранее в Россию прилетели уже около 150 тысяч соотечественников.
-
Мечта иметь интернет-магазин: к цели идем в пять шагов!
Сейчас, как можно заметить, процветает разноплановая интернет-торговля. В сети, кажется, можно купить всё что угодно: косметику и бытовую технику, мебель и спортивные товары, одежду и игрушки, книги и продукты питания, ювелирные изделия и строительные материалы. Наблюдая все это, может возникнуть идея тоже открыть свой интернет-магазин. Идея-то есть, а вот как это сделать в реальности? Тут существуют определенные алгоритмы.
-
Европа из-за коронавируса потеряла 30 тысяч человек
В Европе по данным на 1 апреля от коронавируса COVID-19 скончались более 30 тыс. человек, почти половина из них — в Италии. А в целом в мире число зараженных приближается к миллиону человек. Рассказываем, что происходит в разных странах мира во время губительной пандемии.
-
Малоизвестная жизнь популярного солиста группы «Белый орел»
Кто не помнит группу «Белый орел», которая в свое время покорила сердца миллионов меломанов. Их песню «Как упоительны в России вечера» до сих пор крутят на отечественном радио. Бизнесмена, который начал свою музыкальную карьеру, когда ему просто нужны были новые впечатления, Владимира Жечкова знают все, но вот о его жизни вне сцены мало кому известно. Историю вокалиста рассказывает портал TUT.by.
-
Михаил Романов: «Меры, предложенные Президентом, уберегут Россию от катастрофических проявлений пандемии»
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов прокомментировал обращение Президента РФ Владимира Путина.
-
Полное издание «Евгения Онегина» увидело свет 187 лет назад
187 лет, 2 апреля 1833 года, назад было впервые опубликовано полное издание «Евгения Онегина» Александра Пушкина. До этого роман в стихах, как его назвал сам автор, выходил отдельными главами, чем был очень доволен издатель писателя, думающий о капитале.
-
Малышка прожила пять лет в клинике. И вот ей нашли новую семью
Пятилетней девочке, которая с самого рождения не покидала пределов московского перинатального центра, нашли временную семью.
-
Какой погоды в апреле ждать?
Второй весенний месяц будет в России теплее обычного, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.