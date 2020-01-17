Лариса Гузеева составила завещание

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Популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева снова разоткровенничалась с журналистами. На этот раз темой для разговора стало завещание, которое она составила недавно.
Согласно документу, всё имущество, а это -квартира в Москве, дом в Подмосковье и апартаменты в Болгарии, достанется её детям — сыну Георгию и дочери Ольге.
По словам самой Гузеевой, у некоторых её друзей это вызвало опасения. Они начали рассказывать, что так можно остаться без средств к существованию и оказаться на улице. На что актриса всем ответила, что совершенно этого не боится, а "если дети выбросят меня на помойку, то значит я это заслужила". Под "заслужила", Гузеева имеет в виду тот образ жизни, который она вела в молодости со своим супругом Ильёй. Он был алкоголиком и наркоманом, и как результат, она тоже пристрастилась к спиртному.
К счастью, после развода актрисе удалось вернуться к нормальной жизни. В 1999 году она вышла замуж за известного ресторатора Игоря Бухарова, а недавно они отметили фарфоровую свадьбу. Однако, это не мешает прессе постоянно писать об их разводе из-за ревности Ларисы. По словам Гузеевой, она действительно очень ревнива, особенно когда Игорь часами с кем-то переписывается в интернете. Однажды она даже пообещала мужу, что выбросит все телефоны из окна. К счастью, такие ссоры обязательно заканчиваются примирением.
Ведущая считает, что подобные кризисы бывают в каждой семье, и это нормально. Просто необходимо правильно на них реагировать, и тогда удастся сгладить все шероховатости в отношениях.
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