Елена Ханга лишилась наследства из-за родного брата

Телеведущая Елена Ханга оказалась обделена наследством от своего отца. Когда африканский политик умер, его дочери досталась лишь небольшая коллекция книг и деревянный стул.

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При этом оказалось, что Елена вполне могла стать владелицей целого особняка в Африке, но её брат обманом и подлостью завладел имуществом знаменитости.

Елена Ханга известна в России своими телепрограммами, а вот для жителей Африки она – наследница весьма популярного политика Абдуллы Ханги. Однажды представитель власти влюбился в мать девочки, а потом и вовсе переехал с ней в Москву. Своего отца телеведущая помнит плохо, ведь его убили, когда девочке было всего три года. Впрочем, многие знают его как героя, который боролся за свободу народа Танзании.

После смерти мужа мама Елены разорвала почти все связи с его родственниками. Сама Ханга стала проявлять интерес к прошлому своего родителя многим позже. Лишь несколько лет назад она встретилась со второй супругой отца и своим родным дядей. Тогда российской телеведущей рассказали о маленьком доме её папы, которым Ханга вправе владеть. Впрочем, Елена не нуждалась в таком скромном жилище, так что по просьбе родственников со стороны отца переписала этот дом на них.

К сожалению, на тот момент Елена знала далеко не всю правду. «Позже выяснилось, что там была не лачуга, а дворец, который снимал ЮНЕСКО в центре столицы долгие годы. Им завладел брат, позже продал его, получил сотни тысяч долларов, которые затем спустил», – рассказала телеведущая.

По словам ещё одного дяди Елены, с деньгами Ахмед церемониться не стал и почти моментально потратил всё на женщин, казино и алкоголь. О своей дальнейшей судьбе брат артистки явно не задумывался, ведь после потери немалых средств он просто вернулся в лачугу на окраине города, где продолжил заниматься астрологией и оккультизмом.

Недавно история закрутилась ещё сильнее! Елена решила посетить своего брата вместе со съёмочной группой летом минувшего года, но найти его так и не удалось. По словам родственников, Ахмед буквально убегал не пойми от чего. Собрал вещи, замочил бельё, даже еду на столе оставил – и практически растворился в воздухе. Никто не знает, куда сбежал Ахмед, а полиция и вовсе объявила его пропавшим без вести.

Несколько лет назад он вдруг разыскал номер Елены через руководителей канала НТВ и позвонил ей с некой просьбой. «Рассказал, что у него две дочери, и он хочет, чтобы они переехали ко мне в Москву, – вспоминает Ханга. – Сказал, что видел, как я живу, и напомнил, что я его сестра».

Как заметила сама ведущая, дело тут в банальной разнице менталитетов. Ахмед никак не ожидал услышать отказа от своей сестры, так что без промедления выразил ей своё недовольство. К тому же он добавил, что Елена должна была сначала взять у него совета, а уже потом выходить замуж. На этом их недолгий разговор закончился.

Заговорить о родственниках Елена решила в студии программы «Секрет на миллион». По её словам, о финансовых потерях и неприятном общении с братом она не жалеет. И несмотря ни на что, она очень хочет встретиться со своим братом. Однако телеведущая понимает, что шансов на такую встречу очень мало. У Ахмеда было немало врагов, от которых тот и попытался сбежать. А теперь, когда он наверняка «залёг на дно», найти брата будет очень и очень непросто.

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