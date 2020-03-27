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Коммунальщики, к дезинфекции подъездов готовы?
По инф. pnp.ru   
27 Марта 2020 г.
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Управляющим компаниям рекомендовано чаще убирать и дезинфицировать подъезды в многоквартирных домах из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в пресс-службе Минстроя рассказали ТАСС.

Коммунальщики, к дезинфекции подъездов готовы?

«Рекомендуем управляющим компаниям увеличить периодичность проведения уборки и чаще дезинфицировать места общего пользования в многоквартирных домах», — сказали в ведомстве.

Также Минстрой рекомендует ограничить проведение очных собраний жильцов, а сотрудникам эксплуатирующих организаций — носить маски и уделять повышенное внимание гигиене рук. Кроме того, органы жилищного надзора проведут разъяснительную работу с управляющими компаниями по профилактике коронавируса.

Особое внимание должно уделяться уборке подъездов, в которых проживают горожане в режиме самоизоляции, и использовать дезинфицирующие средства, добавили в Управлении Роспотребнадзора по Москве. Так, именно такое предписание направлено в адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«Обработке подлежат места общего пользования, лифтовые кабины, домофоны, дверные ручки, мусоропроводы и мусоросборные камеры», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при выявлении лиц с подтверждением заболевания COVID-19, ГУП «Московский городской центр дезинфекции» незамедлительно проводит дезинфекцию в квартире и подъезде жилого дома по месту проживания заболевшего. Выявленным контактным лицам вручается постановление о временной изоляции и необходимости проведения текущей дезинфекции своей квартиры. Места общего пользования жилых домов в данном случае дезинфицируются силами управляющих компаний под контролем столичного департамента ЖКХ.

  • В России введён режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса нового типа. По последним данным, в стране выявлено более тысячи случаев заболевания инфекцией.
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По инф. pnp.ru

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