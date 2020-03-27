Карантин нас не спасет. А на что тогда надеяться?..

Число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 471 тыс., пандемия охватила все страны мира. В России по данным на 26 марта общее число больных коронавирусом достигло 840, 546 из них — в Москве.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

За последние сутки был зафиксирован скачок в 48,4 тыс. новых случаев заболевания, большинство из которых выявили в США (13,3 тыс.).

Новых летальных исходов зафиксировано 2,3 тыс., при этом самой высокой остается смертность в Италии и Испании — по 683 и 656 новых случаев, соответственно. При этом эпидемиологическая обстановка в Испании ухудшилась настолько, что даже Италия осталась позади.

Отмечается, что высокий рост показателей в ряде стран связан с применением тест-систем и выявлением заболевших на ранних стадиях болезни.

Тем временем гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что метод всеобщего карантина является неэффективным в борьбе с эпидемией.

По его мнению, властям стран следует сделать упор на развитие системы здравоохранения и обучение медперсонала, выявление всех инфицированных, увеличение количества тестов на коронавирус, достаточное количество больниц и отслеживание контактов больных.

Есть у нас и другие свежие данные об этой опасной вирусной инфекции:

Последние исследования китайских ученых привели к однозначному выводу, — коронавирус влияет на мужскую фертильность, передает РИА Новости.

Вирус подавляет половые гормоны мужчин репродуктивного возраста, таким образом повышая риск бесплодия.

При этом отмечается, что для более точных выводов выборку пациентов следует расширить. Кроме того, подопытным пациентам также проводилась кортикостероидная терапия, которая могла оказать влияние на результат.

***

Носители коронавируса наиболее заразны в первую неделю после заражения, после этого возможность передачи вируса ослабевает.

К такому выводу пришли микробиологи из Гонконга, исследуя образцы слюны 23 пациентов в возрасте от 35 до 75 лет и диагнозом COVID-19, передает The South Morning China Post.

Таким образом, наибольшее число случаев заражения происходит еще до того, как симптомы вируса успевают проявиться.

В общей сложности коронавирус способен жить в организме человека почти месяц и сохраняет свою «заразительную» способность даже после формального выздоровления пациента.

«У одной трети наших пациентов было выделение вируса в течение 20 и более дней», — добавили ученые, отмечая необходимость более долгой изоляции.

***

Вакцину от коронавируса можно ждать не раньше, чем через год. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Речь о производстве пока не идет, цитирует Вуйнович «Интерфакс». По ее словам, процесс разработки — многостадийный и длительный, который включает не только синтез самого препарата, но и клинические испытания.

***

Напоследок о хорошем: Россия сможет побороть коронавирус раньше, чем через три месяца. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-сообщества.

По словам Путина, ситуация «точно изменится к лучшему», но вопрос в сроках и в эффективности совместной работы для противодействия инфекции. Путин отметил, что жесткость ограничительных мер позволит ускорить борьбу с коронавирусом. Все подобные меры он назвал «вынужденными и временными».

Между тем, в России за нарушение карантина по коронавирусу привлечены к ответственности более 500 человек. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения карантина и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь, теми, кто недавно вернулся из заграничных поездок. В проверках задействованы порядка 10 тыс. полицейских.

Напомним, накануне в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и карантина. Предложено ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

По последним данным на 26 марта, в РФ общее число больных коронавирусом достигло 840 (546 из них — в Москве), 38 человек выздоровели, двое умерли. Порядка 139 тыс. человек остаются под наблюдением врачей.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...